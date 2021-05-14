Участники платежного рынка предлагают изменить его регулирование

14 мая. FINMARKET.RU - Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) на онлайн-презентации представили аналитический доклад, посвященный развитию платежного рынка в России. В документе выделено два основных положения: создание платежных институтов, которые получат функции платежных агентов в расширенном виде, и отдельного регулятора для платежного рынка, пишет "Коммерсант"

В докладе поясняется, что платежные институты должны стать более функциональной версией платежных агентов с правом самостоятельного приема безналичных платежей, эмиссии и эквайринга платежных инструментов, а также оказанием информационных услуг.

Как рассказал глава АЭД Виктор Достов, введение платежных институтов упростит получение лицензии для новых игроков: "Чтобы сейчас начать заниматься полноценным платежным бизнесом, необходимо получить лицензию НКО, а это десятки миллионов рублей. Для стартапа просто неподъемные деньги".

Председатель группы российских пользователей SWIFT Алексей Маслов согласен, что условия входа на платежный рынок для новых игроков необходимо облегчать. При этом он отмечает, что "регулирование для новых игроков все равно необходимо, но нужно соблюдать баланс — следить за рисками, но не доводить уровень регулирования до запретительного".

"Можно создать нового регулятора, можно передать инфраструктуру, которой владеет ЦБ, в другие руки, можно комбинировать эти подходы, но существующий конфликт интересов необходимо исключить",— уверен Достов.