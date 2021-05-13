Названы самые желанные для переезда города РФ

13 мая. FINMARKET.RU - Рост безработицы в пандемию усилил тенденцию по миграции граждан из регионов. Аналитики назвали самые желанные для переезда города

В топ городов, куда хотят переехать россияне из других регионов, снова вошли Москва (за год рост спроса натам составил 36%), Санкт-Петербург (+31%) и Тюмень (+20%). Кроме того, граждане стали в два раза чаще выбирать Краснодар, Сочи и Анапу, пишут "Известия", ссылающиеся на мнение участникой рынка недвижимости. Эксперты подсчитали, сколько квартир нужно продать в других регионах, чтобы купить жилье в этих популярных городах — к примеру, чтобы приобрести "однушку" в Москве, нужно продать пять таких квартир в Челябинске.

Традиционно россияне из других регионов переезжают в Москву и Санкт-Петербург, а также в южные города. За последний год эти тренды усилились: спрос на жилье в столице за год вырос на 36%. Также в топе Санкт-Петербург (+31%) и Тюмень (+20%). Кроме того, россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в 2 раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза), рассказал "Известиям" директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Среди крупных городов сложнее сменить место проживания жителям Челябинска. Для покупки однокомнатной квартиры в Москве нужно продать 5,4 "однушки" в Челябинске, для приобретения "однушки" в Санкт-Петербурге — 3,2, в Сочи — 1,9 и даже в соседних Уфе и Екатеринбурге — 1,7, рассказал Ильдар Хусаинов.

По его словам, на втором месте по сложности переезда — Омск. Стоимость квартиры в Москве соразмерна цене 4,2 таких же квартир в Омске, а для покупки "однушки" в Петербурге нужно продать 2,5 омских. Если рассматривать однокомнатные квартиры в соседних Новосибирске и Тюмени, то здесь стоимость однокомнатной квартиры в 1,4 раза выше, чем в Омске.

На третьем месте по сложности переезда в другие города — Волгоград. Для покупки однокомнатной квартиры в Москве жителям этого города потребуется продать 4,1 таких же однокомнатных квартир в своем городе, для покупки в Санкт-Петербурге — 2,4, в Сочи — 1,5, сказал Ильдар Хусаинов.

В ближайшие годы также могут стать популярными для переезда города в Крыму, считает генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова. В национальную программу развития городов заложено социально-экономическое развитие этого региона и, в частности, туристической отрасли. Это привлечет туда инвестиции частных и юридических лиц, считает она.

В 2021 году перспективными регионами для покупки и аренды недвижимости могут стать города с благоприятным инвестиционным климатом.