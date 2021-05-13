Конфликты с онлайн-магазинами покупатели будут решать на "Госуслугах"

13 мая. FINMARKET.RU - В конце марта правительство внесло в Госдуму поправки в законы "О защите прав потребителей" и "Об альтернативной процедуре урегулирования споров…". Документ легализует новый инструмент альтернативного решения конфликтов между покупателями и продавцами - с помощью сайта госуслуг. В пояснительной записке к законопроекту сказано: решение конфликтов через платформу госуслуг в досудебном порядке нацелено на то, чтобы создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей, пишут "Известия"

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила скорректировать документ, обязав покупателей решать конфликты в досудебном порядке только с помощью онлайн-сервиса госуслуг. Это требование станет возможным, если онлайн-магазин в договоре оферты (например, в правилах возврата товаров) указал именно такой способ решения споров, утверждают в организации. Свою инициативу АКИТ изложила в письме председателю профильного комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву.

Обязательство по досудебным решениям споров должно быть у обеих сторон и это следует закрепить законодательно, подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов. Также стоит прописать алгоритм такой работы в подзаконном акте, уверен он. Если продавец включает пункт об онлайн-урегулировании конфликтов в свой договор оферты, то не должно быть возможности отказаться от этой процедуры, полагает Соколов.

Как полагает эксперт, решение конфликтов на платформе госуслуг позволит идентифицировать граждан и сделать весь процесс решения конфликта максимально прозрачным. Это позволяет более эффективно вести борьбу с мошенниками, уверены в АКИТ. Плюс добросовестные компании смогут снизить расходы на судебные издержки, добавили там.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов сказал "Известиям", что организация считает разумной и поддерживает идею досудебного урегулирования конфликтов на "Госусулгах".

Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на 25 мая. В пресс-службе правительства "Известиям" сказали, что в перспективе кабмин организует работу по подготовке поправок к этому законопроекту в установленном порядке.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ отметил, что поддерживает самое широкое распространение практик досудебного урегулирования потребительских споров. По его мнению, на "Госуслугах" можно было бы регулировать все потребительскиенезависимо от способа заключения договора. При этом использование такого сервиса должно быть добровольным для всех, поскольку он может быть физически недоступен как для покупателей, в первую очередь пожилых людей и сельских жителей, так и для некоторых их контрагентов из малого бизнеса.