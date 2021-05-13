Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов

13 мая. FINMARKET.RU - Ситуация с региональными бюджетами выправляется, отмечают в министерстве финансов. Так, у абсолютного большинства из них выросли доходы, кроме того, снизился общий размер долгов регионов в целом. Министр финансов Антон Силуанов рассказал "Российской газете" о планах по снижению долговой нагрузки регионов.

"Благодаря проведению большинством регионов совместно с федеральным центром ответственной долговой политики за последние годы удалось стабилизировать ситуацию с долговой нагрузкой региональных бюджетов. Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). Расходы на обслуживание государственного долга по итогам 2014 года составляли 107,2 млрд рублей, или на 31,5% больше, чем в 2020 году", - рассказал Силуанов.

При этом сложившийся на 1 апреля 2021 года уровень государственного долга (26%) связан в том числе с минимальными долговыми обязательствами Москвы, без учета которой долговая нагрузка субъектов Российской Федерации составляет 35,8%.

При этом министр подчеркнул, что "безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед населением (выплата заработной платы, социальных пособий, расходов на здравоохранение и др.".

Как поддержат регионы.

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации Минфином России будут реализованы инициативы, направленные на облегчение долговой нагрузки субъектов Российской Федерации с одновременным предоставлением возможности увеличения инвестиционных расходов.

В текущем году будет запущен механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком их использования.

Минфином России будет оказана поддержка регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям. Объем такой поддержки составит порядка 176 млрд рублей и позволит сократить долю рыночной задолженности до 25% налоговых и неналоговых доходов.

176 миллиардов рублей составит поддержка регионов с большим объемом коммерческой задолженности бюджетов

Также Минфином России до 2023 года регионам будут предоставлены бюджетные кредиты для создания объектов инфраструктуры в объеме до 500 млрд рублей.

Кроме того, будет проведена реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, предоставленных субъектам в декабре 2020 года.

Высвобождаемые средства в объеме до 218 млрд рублей будут также являться дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

"Для реализации указанных инициатив подготовлены поправки в бюджетное законодательство. Также в целях предоставления дополнительной возможности увеличения регионами расходов инвестиционного характера за счет дополнительной помощи из федерального бюджета в рамках заключенных с Минфином России соглашений будет предусмотрено право увеличения долга регионов до 50% объема налоговых и неналоговых доходов, при этом для устойчивых регионов по отдельным решениям его уровень может составить до 75%", - сообщил Силуанов.

Предложенные правительством меры направлены на формирование ресурсной базы регионов не за счет увеличения долговых обязательств и создания риска устойчивости бюджетов, а путем развития экономик субъектови наполнения их бюджетов доходными источниками, сообщил глава Минфина.