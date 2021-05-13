- В соответствии с посланием Президента Российской Федерации Минфином России будут реализованы инициативы, направленные на облегчение долговой нагрузки субъектов Российской Федерации с одновременным предоставлением возможности увеличения инвестиционных расходов.
- В текущем году будет запущен механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком их использования.
- Минфином России будет оказана поддержка регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям. Объем такой поддержки составит порядка 176 млрд рублей и позволит сократить долю рыночной задолженности до 25% налоговых и неналоговых доходов.
- 176 миллиардов рублей составит поддержка регионов с большим объемом коммерческой задолженности бюджетов
- Также Минфином России до 2023 года регионам будут предоставлены бюджетные кредиты для создания объектов инфраструктуры в объеме до 500 млрд рублей.
- Кроме того, будет проведена реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, предоставленных субъектам в декабре 2020 года.
- Высвобождаемые средства в объеме до 218 млрд рублей будут также являться дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.
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13 мая 2021 года 09:30
Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов
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Гавриил Григоров/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - Ситуация с региональными бюджетами выправляется, отмечают в министерстве финансов. Так, у абсолютного большинства из них выросли доходы, кроме того, снизился общий размер долгов регионов в целом. Министр финансов Антон Силуанов рассказал "Российской газете" о планах по снижению долговой нагрузки регионов. "Благодаря проведению большинством регионов совместно с федеральным центром ответственной долговой политики за последние годы удалось стабилизировать ситуацию с долговой нагрузкой региональных бюджетов. Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). Расходы на обслуживание государственного долга по итогам 2014 года составляли 107,2 млрд рублей, или на 31,5% больше, чем в 2020 году", - рассказал Силуанов. При этом сложившийся на 1 апреля 2021 года уровень государственного долга (26%) связан в том числе с минимальными долговыми обязательствами Москвы, без учета которой долговая нагрузка субъектов Российской Федерации составляет 35,8%. При этом министр подчеркнул, что "безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед населением (выплата заработной платы, социальных пособий, расходов на здравоохранение и др.". Как поддержат регионы.
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