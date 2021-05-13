Грозит ли России дефицит ликвидности в этому году

13 мая. FINMARKET.RU - Российская экономика в этом году может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности, пишут "Ведомости", приводящие мнение ряда экспертов.

"С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях ее посткризисного восстановления будет расширяться, – объясняет ведущий эксперт ЦМАКП Артем Дешко. – С другой – можно ожидать, что два демпфера (избыточнаяи кредитная активность), которые раньше позволяли компенсировать вялую динамику денежного предложения, теперь будут действовать не так эффективно".

В прошлом году нехватки денег в экономике удалось избежать за счет проедания накопленной ранее избыточной банковской ликвидности и усиления эффекта кредитного мультиплицирования денег, отмечает Дешко. В текущем году такой маневр вряд ли удастся повторить, поскольку объем избыточной банковской ликвидности уже в значительной мере растрачен, а фактор бюджетной консолидации в 2021 г. при прочих равных условиях будет ограничивать масштаб денежной эмиссии, пишут "Ведомости".

Опасения Дешко относительно возникновения дефицита ликвидности в этом году разделяет директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. "Мы находимся в стадии финансовых качелей, при которой в период кризисов банковская система собирает ликвидность, а в посткризисный период теряет ее", – поясняет Широв, мнение которого также приводми издание. "Поэтому сейчас важно не допустить провала в динамике денежного предложения. «Не допустить этого можно, сохраняя определенную мягкость денежно-кредитной политики", – указывает Широв, подчеркивая, что сейчас существенную роль в сокращении ликвидности играет рост инфляции.

В то же время замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов предпосылок для возникновения острого дефицита денег в банковском секторе в ближайшей перспективе не видит. "Среднедневной размер структурного профицита находится на достаточном уровне – в районе 2 трлн руб. На случай возникновения потребности банков в ликвидности продолжают действовать инструменты ЦБ по ее предоставлению", – отмечает он.

С Засовым соглашается и руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая. "Завершение льготных программ кредитования и нормализация ДКП, которую ЦБ начал в этом году с опережением ожиданий большинства аналитиков, могут привести к замедлению роста спроса на кредиты, – рассуждает она. – С другой стороны, источником пополнения ликвидности банков может стать постепенное возвращение на рублевые депозиты части наличных средств, выведенных из банковского сектора в прошлом году, по мере того как депозитные ставки банков начнут превышать темпы инфляции".

"Экономика растет, и спрос на деньги повышается, но, с другой стороны, высокими темпами растет и денежное предложение. Идет покупка валюты в резервы, увеличиваются расходы из бюджета, к примеру, на образование и на обслуживание госдолга, перед выборами запущены социальные проекты. Рост расходов – это увеличение денежного предложения. Дефицит ликвидности – это нормальное состояние финансовой системы, при этом процентная ставка становится более эффективным инструментом для управления экономическими процессами. Россия к этому придет, но в 2022 или 2023 г.", – резюмирует руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ капитал" Андрей Верников.