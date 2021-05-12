Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%

ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем

12 мая. FINMARKET.RU - Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы ростаРоссии на 2021 и 2022 годы. Согласно новому прогнозу регулятора, российская экономика вырастет на 2,7% в текущем и на 2,3% в следующем году. Ранеепрогнозировала повышение ВВП соответственно на 2% и 1,9%.

Тем не менее ЕК предупредила, что структура российской экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем.

"В 2020 году российский ВВП сократился на 3%, поскольку экспорт и государственные расходы частично компенсировали снижение частного спроса. Частное потребление резко снизилось вслед за падением доходов населения, - говорится в обзоре ЕК. - Инвестиции, которые уже были низкими в последние годы в связи со слабой деловой средой, еще больше сократились в 2020 году, при том, что малые и средние компании столкнулись с недостатком финансирования, карантинные ограничения нанесли удар по сфере услуг, а перспективы нефтяной отрасли ухудшились".

"Снижение добычи нефти ограничило экспорт, но ненефтяной экспорт, особенно поставки сельскохозяйственных товаров, держался хорошо благодаря удачным урожаям, ослаблению рубля и увеличению глобального спроса на продукты питания, - отмечают в ЕК. - Импорт снизился на 12% в связи с уменьшением внутреннего потребления, ослаблением рубля и резким спадом в сфере выездного туризма".

Несмотря на увеличение сбережений граждан РФ, восстановление частного потребления в России будет сдерживаться в 2021 году сохранением неопределенности, слабыми темпами роста располагаемых доходов населения, а также вероятным замедлением роста объемов кредитования, считают в ЕК.

"Медленный прогресс в вакцинации будет омрачать перспективы сферы услуг в течение всего 2021 года. Однако внутреннее потребление, вероятно, будет поддерживаться за счет социальных выплат и сохранения ограничений на внешний туризм, - говорится в обзоре. - Инвестиции, как ожидается, увеличатся лишь незначительно в 2021 и 2022 гг., поскольку среднесрочныйдля нефтяного рынка не вдохновляет на новые капиталовложения, общий инвестиционный климат остается сдержанным, а возможности макроэкономических стимулов сокращаются на фоне роста инфляции".

Геополитические факторы, как ожидается, затруднят финансирование Россией крупных инвестиционных проектов, отмечают в ЕК.

Минэкономразвития РФ, согласно новому официальному прогнозу от апреля, ожидает рост ВВП в 2021 году на 2,9%. Министерство понизило прогноз с 3,3% из-за меньшего, чем ожидалось, падения экономики в 2020 году. ЦБ при этом более оптимистичен и ожидает роста ВВП в 2021 году в интервале 3-4%.

В марте текущего года ВВП РФ вырос на 0,5% в годовом выражении. Впервые с марта прошлого года темпы роста экономики в реальном выражении вышли в положительную область. Как сообщалось, в 2020 году экономика РФ упала на 3%.

Еврокомиссия также улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг. благодаря увеличению темпов вакцинации от COVID-19 и снятию карантинных ограничений. Согласно новому прогнозу регулятора, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 4,3%, а в следующем - на 4,4%. Февральский прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП на 3,8% как в 2021 году, так и в 2022 году.

Экономика Евросоюза в этом году вырастет на 4,2%, а в следующем - на 4,4%, прогнозирует регулятор. Ранее ожидался подъем соответственно на 3,7% и 3,9%.

"Темпы экономического роста в европейских странах будут отличаться, однако все государства ЕС должны вернуться к докризисным уровням экономической активности к концу 2022 года", - говорится в квартальном обзоре ЕК. "Пандемия коронавируса стала шоком исторического масштаба для европейских стран. Экономика ЕС сократилась на 6,1%, еврозоны - на 6,6% в 2020 году. Хотя в целом и бизнес, и потребители адаптировались и научились лучше справляться с ограничительными мерами, отдельные сектора - включая туризм и персональные услуги, продолжают страдать", - отмечают в ЕК.

Восстановление европейской экономики, начавшееся прошлым летом, застопорилось в 4-м квартале 2020 года и в 1-м квартале 2021 года в связи с новой волной ограничительных мер. Однако благодаря вакцинации и смягчению ограничений экономика, вероятно, начнет быстро расти, говорится в обзоре. "Этот рост произойдет за счет частного потребления, инвестиций, а также повышения спроса на европейский экспорт на фоне улучшения ситуации в мировой экономике", - считают в ЕК.

Риски для экономических прогнозов являются высокими и будут оставаться такими до тех пор, пока не будет преодолена пандемия COVID-19, отмечают в ЕК.