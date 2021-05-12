Для счастья россиянам нужно 173 тыс. руб. в месяц

12 мая. FINMARKET.RU - С начала года рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину нужно больше на 4,2%,свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно.

Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35-44 лет - 198 тыс. руб. Самые скромные запросы - у россиян с зарплатой до 30000 руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80000 руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. "Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности", - комментируют респонденты.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты - в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц. Во Владивостоке - 200 тыс. руб., в Ростове-на-Дону - 195 тыс. руб. Санкт-Петербург - на четвертом месте со 183 тыс. руб. Самые скромные же притязания - у жителей Кирова (132 тыс. руб. в месяц), Оренбурга (136 тыс. руб.) и Липецка (137 тыс. руб.).

был проведен 14 апреля - 10 мая 2021 года среди 2500 респондентов в 541 населённом пункте РФ, во всех федеральных округах.