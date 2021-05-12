Чиновникам советуют повысить зарплату

12 мая. FINMARKET.RU - Низкая квалификация и мотивация российских чиновников вкупе с недостаточной прозрачностью формирования ихсоздают проблемы в работе государственных служб, пишут "Ведомости", ссылаясь на экспертную записку Центра перспективных управленческих решений "Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения". В подготовке документа также принимали участие Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, компания "Экопси консалтинг" и исследовательская группа "Циркон".

По мнению экспертов, сектор госслужбы нуждается в комплексной трансформации, начать которую следует с действующего законодательства, устанавливающего устаревшие требования к кандидатам на госслужбу. Затем следует кардинально изменить правила формирования зарплаты чиновников. Оклады госслужащих необходимо повысить, утверждают аналитики. Низкие зарплаты, особенно на стартовых позициях, отпугивают молодых специалистов, а также приводят к искусственно завышенному числу руководителей среднего звена: в настоящее время на одного руководителя приходится 1,5 исполнителя, тогда как эффективным считается от 2,5. Необходимо также повысить зависимость зарплаты чиновника от результатов его работы. Сейчас большая ее часть состоит из надбавок и иных фиксированных выплат, которые воспринимаются как гарантированный доход, а премиальная часть не превышает 10%. Оптимальным авторы документа считают соотношение в виде ­70%-ной фиксированной части зарплаты и 30% премии, которая должна выплачиваться по результатам достижения KPI.

Еще один шаг заключается во внедрении срочных договоров. Это, по мнению экспертов, поможет отбирать наиболее конкурентоспособных и мотивированных специалистов.