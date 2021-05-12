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12 мая 2021 года 08:51
Возможности для переезда международных компаний в САРы расширят
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Владимир Гердо/ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - Минфин подготовил и направил на межведомственное согласование законопроект, направленный на повышение привлекательности специальных административных районов (САР) для международных компаний. "С целью повышения привлекательности САРов, формирования привлекательной инвестиционной среды для инвесторов, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию путем прохождения процедуры редомициляции, расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из других юрисдикций предлагается усовершенствовать налоговый режим в таких районах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных компаний)", подписанной статс-секретарем, заместителем министра финансов Алексеем Сазановым. Это вторая версия законопроекта, которая включает предложения по итогам публичного обсуждения, пишут "Ведомости". Сейчас в России работает два САРа - острова Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). В них зарегистрировано 46 компаний, в том числе три на острове Русский. Одни переехали в САР, спасаясь от угрозы введения санкций, других привлекли налоговые льготы и смягченный валютный контроль. Создание САРов полностью себя оправдало: только по итогам прошлого года инвестиции международных компаний в российскую экономику составили 50,2 млрд руб., а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 700 млн руб. Дальнейшая работа над регулированием САРов направлена на установление стимулирующих мер и ограничение недобросовестных практик. Одной из главных поправок стало расширение типов компаний, которые могут переехать в САР и воспользоваться льготным налоговым режимом. "Среди предлагаемых изменений - исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходов и расходов международных холдинговых компаний от участия в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых (при одновременном соблюдении ряда условий)", - пояснили "Ведомостям" в пресс-службе Минфина. С предложением внести такую поправку выступил бизнес, подчеркивают в ведомстве. Еще одной важной поправкой стала возможность вхождение в САРы "дочек" публичных компаний. Для переезда головной компании нужно согласие акционеров, что зачастую делает редомициляцию невозможной. Именно поэтому публичных компаний в САРах так мало. Новые поправки Минфина решают эту проблему. Но при этом вводят новое ограничение: воспользоваться новацией смогут только те иностранные компании, у которых акции акционеров размещены на биржах, расположенных в странах ОЭСР. Поэтому в САРы не смогут переехать "дочки", например, кипрских компаний.
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Ключевые слова: Россия, САР, законопроект
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