Возможности для переезда международных компаний в САРы расширят

12 мая. FINMARKET.RU - Минфин подготовил и направил на межведомственное согласование, направленный на повышение привлекательности специальных административных районов (САР) для международных компаний.

"С целью повышения привлекательности САРов, формирования привлекательной инвестиционной среды для инвесторов, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию путем прохождения процедуры редомициляции, расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из других юрисдикций предлагается усовершенствовать налоговый режим в таких районах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных компаний)", подписанной статс-секретарем, заместителем министра финансов Алексеем Сазановым. Это вторая версия законопроекта, которая включает предложения по итогам публичного обсуждения, пишут "Ведомости"

Сейчас в России работает два САРа - острова Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). В них зарегистрировано 46 компаний, в том числе три на острове Русский. Одни переехали в, спасаясь от угрозы введения санкций, других привлекли налоговые льготы и смягченный валютный контроль. Создание САРов полностью себя оправдало: только по итогам прошлого года инвестиции международных компаний в российскую экономику составили 50,2 млрд руб., а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 700 млн руб. Дальнейшая работа над регулированием САРов направлена на установление стимулирующих мер и ограничение недобросовестных практик.

Одной из главных поправок стало расширение типов компаний, которые могут переехать в САР и воспользоваться льготным налоговым режимом. "Среди предлагаемых изменений - исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходов и расходов международных холдинговых компаний от участия в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых (при одновременном соблюдении ряда условий)", - пояснили "Ведомостям" в пресс-службе Минфина. С предложением внести такую поправку выступил бизнес, подчеркивают в ведомстве.

Еще одной важной поправкой стала возможность вхождение в САРы "дочек" публичных компаний. Для переезда головной компании нужно согласие акционеров, что зачастую делает редомициляцию невозможной. Именно поэтому публичных компаний в САРах так мало.

Новые поправки Минфина решают эту проблему. Но при этом вводят новое ограничение: воспользоваться новацией смогут только те иностранные компании, у которых акции акционеров размещены на биржах, расположенных в странах ОЭСР. Поэтому в САРы не смогут переехать "дочки", например, кипрских компаний.