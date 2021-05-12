На модернизацию мусорного оборудования необходимо более 1 млрд руб.

12 мая. FINMARKET.RU - На модернизацию оборудования по переработке мусора в России до конца 2021 года могут направить около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сказано в финансово-экономическом обосновании субсидий Российского экологического оператора (РЭО), которое компания подготовила по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, пишут "Известия" . В прошлом году она попросила РЭО и Минприроды подготовить проект поддержки обновления мусорной инфраструктуры. В обосновании сказано, что сумма более 1 млрд рублей будет необходима для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов (например, разрыватели пакетов, шредеры, прессы, грохоты, грануляторы).

"Очень важно поддерживать регионы в организации раздельного сбора мусора. У многих территорий нет возможности самостоятельно обеспечить всю последовательность процесса. Поэтому мы уже разработали правила субсидирования регионов для закупки контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов", - сообщил "Известиям" министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, важно не только собрать, но и довезти каждый его вид отдельным транспортом, не смешивая, от придомовой площадки до пункта сортировки. Поэтому, чтобы компании смогли выпустить на линию необходимое количество машин, им будет доступна компенсация лизинга спецтехники, отметил Козлов.

Главная цель новых мер - повысить уровень внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов без существенного роста тарифа, сказал "Известиям" глава РЭО Денис Буцаев.

Субсидии на частичное покрытие расходов на лизинг - правильная мера, считает первый зампред общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. Сейчас в России действуют 173 региональных оператора в 280 зонах с очень разными стартовыми условиями, указал он. Для некоторых из них эта госпомощь крайне нужна, в противном случае компаниям будет очень сложно выполнить новые требования в части сортировки отходов, утвержденные правительством в прошлом году, считает эксперт. При этом в масштабах страны объем поддержки в 1 млрд рублей не выглядит большим, заключил Закондырин.

Представители отрасли считают, что мера поддержки будут стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии. Но реализация проекта потребует большей прозрачности и обоснования, считают эксперты.