"Дачные" расходы выросли в разы

11 мая. FINMARKET.RU - Россияне существенно увеличили "дачные" расходы по сравнению с допандемийным уровнем. Так, в пандемийном 2020 г. россияне увеличилина товары для загородных домов и участков сразу в 7 раз по сравнению с предыдущим годом. В 2021 г. расходы граждан в этой категории сократились в 1,5 раза, но по отношению к докоронавирусному уровню показатель выше в 5 раз. Такие данные содержатся в исследовании аналитического проекта Tinkoff Data, пишут "Известия"

Вместе с тем в исследовании фиксируется смещение спроса россиян с "практичных" дачных покупок к товарам для благоустройства сада и участка. Весной 2020 г. в 15 раз выросли траты на топливные брикеты и уголь, в 9 раз - на бассейны, в 8 раз - на бутилированную воду, в 7 раз - на насосы, в 4 раза - на водонагреватели и обогреватели. Такая структура трат может свидетельствовать о том, что год назад многие граждане рассматривали загородный дом как место, где можно остаться на долгий срок и переждать локдаун, предполагают авторы отчета: сейчас спрос на эти товары упал в среднем на 15%.

В 2021 году, по данным Tinkoff Data, опережающий рост показывали категории товаров, призванных сделать дом и участок более уютными для отдыха.

В последнее время спрос на загородные дома вырос в три-пять раз относительно допандемийного уровня, отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, многие граждане в прошлом и этом году или приобрели дачу и занялись сельским хозяйством, или стали больше внимания уделять имеющимся участкам, или начали арендовать землю на лето.

Тренд на обустройство дачных участков сохранится в ближайшие годы, ожидает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, однако по мере нормализации эпидемиологической обстановки и открытия границ будет возрастать доля затрат на курортный отдых.