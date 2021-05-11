Пандемия побудила россиян обновлять домашнюю технику

11 мая. FINMARKET.RU - Продажи крупной бытовой техники вв первом квартале впервые обошли показатели докризисного 2014 года, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчеты "М.Видео-Эльдорадо" за январь—март текущего года.

По подсчетам ритейлера, продажи холодильников, стиральных машин и другой техники в этот период выросли на 10% год к году и составили 3,3 млн штук, впервые превысив показатели докризисного первого квартала 2014 года. Тогда продажи составили 3,1 млн в штуках и 45,1 млрд руб. в деньгах.

Всего в первом квартале 2021 года россияне потратили на технику 76,3 млрд руб., что на 18% превышает показатели прошлого года.

В продажах бытовой техники лидируют стиральные машины с долей 27% (900 тыс. проданных штук). Еще около 21% пришлось на холодильники, они обеспечили 22 млрд руб. выручки. В количественном выражении около 12% составили продажи встраиваемых варочных панелей.

Тенденция, по мнению ритейлеров и экспертов, обусловлена переходом россиян на работу из дома и ростом ипотечного кредитования. Производители техники уточняют, что идет перераспределение долей рынка между игроками, общий рост может быть менее существенным, а вскоре на него начнет давить почти неизбежный рост цен, пишет "Ъ".