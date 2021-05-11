Кого и как будут бесплатно подключать к газу

11 мая. FINMARKET.RU - Новые параметры газификации регионовеще не начали работать, а уже вызывают множество вопросов. Гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов 7 мая заявил, что на бесплатное подключение к газу могут рассчитывать владельцы частных жилых домов площадью не более 300 кв. метров. Позднее глава Минэнерго Николай Шульгинов уточнил, что площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу.

А согласно утвержденной правительством Дорожной карте по газификации,будет бесплатной, но подразумевает это подведение трубы только до границ домовладений, пишет "Российская газета" . На земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования останутся в зоне ответственности их владельцев или жителей. Потребители вольны выбирать технику, которая им нравится, и подключать любые дополнительные услуги, но оплачивать их придется из своего кармана.

Обязательным техническим условием для бесплатного подведения газа к земельному участку является - расположение домовладения на расстоянии не более 200 метров от газопровода, в котором есть достаточная пропускная способность для подключения. Еще одно ограничение - мощность газового оборудования в доме не должна превышать 7 кубометров в час. Именно отсюда появилась цифра в 300 кв. метров. Считается, что 7 кубометров максимального почасового расхода газа достаточно для газоснабжения дома такой площади.

В пресс-службе Минэнерго также отметили, что программа газификация не имеет ограничений по видам населенных пунктов. Например, что беспокоит многих дачников, садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) в ней участвуют, при соответствующем решении региональных властей и оператора газификации в каждом конкретном случае. Но есть некоторые юридические нюансы. Подведение газа без привлечения средств граждан для СНТ возможно только до границ самого товарищества, поскольку участки являются коллективной совместной собственностью, уточнили в министерстве. То есть разводку газа по всей территории СНТ членам товарищества придется делать за свой счет.

Выполнение всех работ будет осуществляться едиными региональными операторами газификации. Важным нововведением станет служба единого окна газификации в газораспределительных организациях и в перспективе в МФЦ. Для подведения газа к границам домовладения достаточно будет подать заявку на подключение. Все остальное будет сделано внутри системы. Аналогично будет проводиться процедура заключения договора с газоснабжающей организацией, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

Большие опасения вызывал вопрос финансирования всех этих планов, поскольку существует риск перенесения части нагрузки на граждан за счет увеличения тарифов или стоимости завершающих работ по разводке и подключения газа внутри жилья. Ранее новая программа газификации была оценена в 1,9 млрд рублей до 2030 года, из которых 600 млрд рублей пока не найдены.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) неоднократно заявляли, что роста выше инфляции тарифов на газ для населения не будет. ФАС проследит за тем, чтобы газовщики не увеличивали тарифы и не переносили стоимость подведения трубы к границе участка на работы внутри него.

Кроме этого, "дорожная карта" предусматривает определение минимального пакета услуг для работ внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство.