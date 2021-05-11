Роструд на базе "Работы в России" хочет создать хаб вакансий

11 мая. FINMARKET.RU - Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) потратит 457 млн рублей на доработку системы "Работа в России", сообщает "Коммерсантъ". Речь идет об общероссийской базе вакансий и резюме, сейчас в ней зарегистрировано 10 млн пользователей и размещено 1,7 млн вакансий. Подрядчика для доработки базы определили 13 апреля, им стало ООО "Бюджетные и финансовые технологии" сооснователя IBS Сергея Мацоцкого. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

В пресс-службе Минтруда “Ъ” рассказали, что на базе "Работы в России" ведомство хочет создать хаб вакансий. "Планируется обеспечить техническую возможность для автоматического размещения вакансий на "Работе в России" с других площадок — различных сайтов по поиску работы или сайтов крупных организаций",— сообщили там. Называть партнеров проекта представитель Минтруда отказался.

Государство хочет мониторить состояние рынка труда, но, чтобы получать актуальные данные о вакансиях, Роструду придется договориться с бизнесом, считают эксперты, опрошенные изданием.