Цифровой рубль будет неудобен в использовании для россиян - инвесторы

11 мая. FINMARKET.RU - Значительная часть российских инвесторов считают, что цифровойбудет неудобен в использовании для населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Investing.com. Так, 38% респондентов заявили, что относятся к инициативе по внедрению в стране цифрового рубля отрицательно. Положительно оценивают эту новацию 35% - они убеждены, что бумажные деньги устарели и от них пора отказаться.

Как пишут "Ведомости" , главное опасение противников цифрового рубля связано с тем, что предложенный ЦБ механизм не сможет работать без сбоев: 73% инвесторов сомневаются в эффективности системы, которую ЦБ разрабатывает для введения цифрового рубля. Кроме того, инвесторы сомневаются, что новшество облегчит жизнь получателям социальных выплат, а именно это ЦБ называет одной из главных функций цифрового рубля. 62% респондентов считают, что использование цифрового рубля для выплат пособий и пенсий будет очень неудобным для самих получателей субсидий. Те, кто уверен в обратном, ссылаются на удобство моментальной оплаты из электронного кошелька.

Меньше трети (29%) российских инвесторов допускают, что цифровой рубль облегчит процесс инвестирования на фондовом рынке. Большинство инвесторов считают, что новая форма валюты на него не повлияет. При этом половина (52%) респондентов опасаются, что с введением цифрового рубля увеличится количество мошеннических операций, станут возможны хакерские атаки, а людей, которые плохо разбираются в технологиях, будут чаще обманывать. Впрочем, четверть участников опроса уверены, что количество мошеннических операций можно будет сократить за счет образовательно-просветительской деятельности со стороны государства и ЦБ.

Сами организаторы опроса напоминают, что пока цифровой рубль - это лишь идея, которую планирует реализовать ЦБ. У его потенциальных пользователей на данный момент больше вопросов, чем ответов. Не совсем понятно, в чем будет преимущество цифрового рубля по сравнению с безналичными рублями или деньгами, которые лежат на банковском счете. "Непонимание этих вопросов вызывает недоверие со стороны как инвесторов, так и потенциальных пользователей", - отмечает Анастасия Кошелева, руководитель "Investing.com Россия".

Главный вывод, который делают авторы опроса, - государству предстоит активно работать с низкой финансовой грамотностью населения. Причем на это понадобится значительное время. "Непонимание базовых принципов работы подобных систем влечет за собой не только сложности в использовании платформы цифрового рубля, но и значительно повышает риски мошеннических операций", - считают в Investing.com.

С тем, что отсутствие информирования по проекту создает пространство для возможных манипуляций и искажения фактов, соглашаются и другие эксперты.