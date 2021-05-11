ЦБ намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников

11 мая. FINMARKET.RU - Банк России работает над законопроектом, принятие которого может увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств в несколько раз. Первая предполагаемая новация - автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего. Об этом "Известиям" рассказал замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

Блокировка суммы важна, поскольку, по данным кредитных организаций, мошенники в 50% случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% - в течение двух-трех часов. И только в 3% инцидентов средства могут задержаться на счете до суток. Причем зачастую злоумышленники, чтобы запутать следы, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя - дропа (подставная личность, данные которой используются мошенниками, чтобы сохранить свою анонимность). В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств.

"Если деньги попали на счет дропа, то распоряжаться деньгами может только он.этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело. Разумеется, пока весь этот процесс будет разворачиваться, деньги успеют сто раз снять с карты, - пояснил "Известиям" Сычев.

Кроме того, регулятор прорабатывает вопрос об упрощенной судебной процедуре, которая позволит быстрее возвращать похищенные средства.

"Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура, - пояснил Сычев. - То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы, порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика".

То есть речь идет о возможности заочного решения по делу о возврате денег. Правда, как отметил представитель, этот порядок требует серьезной проработки, и регулятор только начал заниматься этим вопросом.

Законодательные меры по возврату средств, незаконно переведенных мошенниками, прорабатывает сейчас и Минфин, сообщили в пресс-службе министерства.

Банковское сообщество уже подготовило законопроект, который предполагает автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Как отмечено в документе, изменения позволили бы повысить долю возврата до 15-30% от общего объема похищенных средств.

В АБР считают, что для ускорения процесса нужно дать банкам право сообщать пострадавшему данные владельца счета, куда были переведены деньги, достаточные для подачи искового заявления в суд. В этом случае дело переводится из уголовной в гражданско-правовую форму. И жертва обмана, не дожидаясь окончания разбирательства между кредитными организациями, а также расследования уголовного дела, могла бы требовать возмещения ущерба в суде самостоятельно.

Но в ЦБ с этим предложением категорически не согласны. "Оно точно непроходное, поскольку в явном виде нарушает права граждан, так как нельзя передавать персональные данные без согласия их владельца. Кроме того, граждане сами не должны в этом разбираться", - уверен Сычев.

Эксперты сочли законодательные изменения, которые разрабатывает ЦБ, фундаментальными и даже революционными.