Инфляция в апреле в РФ замедлилась до 0,6%

В России в апреле рост потребительских цен замедлился до 0,6% после 0,7% в марте, сообщил Росстат. Инфляция совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция снизилась до 5,5%

7 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,6% после повышения на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-апреле т.г.в РФ составила 2,7%

В апреле 2020 г. инфляция составляла 0,8%, с начала года - 2,1%.

Годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до 5,5% после 5,8% в марте. Годовая мартовская инфляция была максимальной с ноября 2016 года (тогда она равнялась также 5,8%).

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,75%, при этом плодоовощная продукция выросла в цене на 1%, непродовольственные товары подорожали на 0,66%, услуги стали дороже на 0,2%.

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 11 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Калининградской области (на 1,4%) и Севастополе (на 1,2%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,0%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,4% (с начала года - прирост цен составил 2,5% и 2,8% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на апрель 2021 года также равнялся 0,6%. Аналитики ожидали, что годовая инфляция на конец апреля может замедлиться до 5,6%. При этом эксперты напоминают, что в мае 2020 года наблюдалось резкое торможение роста цен - тогда инфляция составила всего 0,3%, поэтому в мае 2021 года годовая инфляция опять может начать расти.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год равняется 4,6% и находится посередине между прогнозами правительства (4,3%) и ЦБ (4,7-5,2%), которые заочно ведут полемику о скорости замедления годовой инфляции.

Цены на бензин в апреле увеличились на 0,5%, в январе-апреле - на 3,5%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за месяц выросли на 0,2%, за четыре месяца - на 1%.

В апреле цены на проживание в гостиницах выросли от 3,2% до 8,4%, в хостелах - на 1,3%.

Среди услуг пассажирского транспорта стали дороже проезд в поездах дальнего следования - на 5,7% и аренда автомобиля - на 0,8%. В то же время авиаперелет экономическим классом подешевел на 0,9%, проезд в такси - на 0,1%.

В апреле прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свёклу - 20,1%, морковь - 9,6%, капусту - 8,5%, картофель - 7,2%, лук - 3,5%, бананы - 3,0%, сухофрукты - 2,2%, виноград - 1,5%, ягоды замороженные - 1,3%, лимоны - 1,2%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 5,9%, апельсины - на 3,7%, груши - на 2,0%, огурцы - на 1,6%.

Яйца куриные подорожали в среднем по России на 6,8%, при этом в 7 субъектах РФ - на 0,4-2,9%, в 21 субъекте - на 3,0-5,9%, в 43 субъектах - на 6,0-9,9%, в 13 субъектах - на 10,0-20,6%. В Еврейской автономной области цены на яйца куриные снизились на 0,7%.

На крупу гречневую цены в среднем по России выросли на 2,3%, при этом в 26 субъектах РФ - на 0,2-1,9%, в 20 субъектах - на 2,0-2,9%, в 28 субъектах - на 3,0-4,9%, в 6 субъектах - на 5,0-9,1%. В 2 субъектах цены не изменились. В то же время в 3 субъектах крупа гречневая подешевела на 0,3-1,2%.

Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 1,9%, при этом в 19 субъектах РФ - 0,1-0,9%, в 23 субъектах - 1,0-1,9%, в 27 субъектах - 2,0-3,9%, в 8 субъектах - 4,0-9,2%. В 2 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,2-1,5%.

На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,4%, при этом в 28 субъектах РФ - на 0,1-0,9%, в 22 субъектах - на 1,0-1,9%, в 14 субъектах - на 2,0-2,9%, в 11 субъектах - на 3,0-5,0%. В 2 субъектах цены не изменились. В то же время в 8 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-1,9%.