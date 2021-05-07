Прожиточный минимум в регионах посчитают по новым правилам

7 мая. FINMARKET.RU -разработал новые правила расчета прожиточного минимума в регионах России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru, пишет "Коммерсант"

Методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума изменились в России с начала этого года. Теперь их значения зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты.

Ранее региональный прожиточныйв регионах устанавливался на основе потребительской корзины субъекта. Теперь же, как следует из пояснений Минтруда, он будет определяться в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума. Основой для расчетов станет предложенная министерством шкала региональных коэффициентов, которые "отражают разницу в ценообразовании и природно-климатических условиях территорий".

должны перейти к новому расчету прожиточного минимума в 2022 году. А кто не сможет уложиться в этот срок, должны будут разработать дорожную карту для перехода к новой методике не позднее 2025 года.

Размер региональных прожиточных минимумов в зависимости от стоимости жизни и природных условий в субъектесоставит от 93% до 164% от федерального показателя. По предложенной Минтрудом шкале региональные прожиточные минимумы будут равны федеральному уровню или превысят его в 33-х регионах.