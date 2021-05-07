В РФ практически не осталось внутренних резервов для увеличения числа работников

7 мая. FINMARKET.RU - Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако, в ближайшие десять лет численность занятых в возрасте до 40 лет сократится на четверть и это - серьезный вызовом для экономики, который еще не оценен, заявил Гимпельсон в интервью "Российской газете".

"В нашей стране, как следует из статистики, максимальный уровень производительности имеютв возрасте от 30 до 40 лет. Еще свежие знания, уже накопился достаточный опыт, по-прежнему хорошее здоровье. Затем знания начинают устаревать, а накопленный опыт не всегда в состоянии эти потери компенсировать, начинает снижаться и производительность. Здоровье также начинает постепенно пошаливать. В среднем получается, что человек перед выходом на пенсию работает на треть менее эффективно, чем в момент расцвета карьеры. Но тут ключевой фактор не биологический возраст, а качество человеческого капитала - навыков и знаний", - заметил Гимпельсон.

При этом эксперт назвал "серьезной проблемой и большим вызовом для экономики" тот факт, что сейчас на рынок труда выходит поколение, в котором вдвое меньше людей, чем выходящих на пенсию. Негативный эффект скоро станет заметен, к 2030 году он проявится особенно ярко.

"В такой ситуации надо ценить молодых и повышать производительность труда у всех, потому что внутренних резервов для увеличения численности рабочей силы у нас практически не остается, а мигранты на себя берут в основном низкоквалифицированный труд", - подчеркнул Гимпельсон.

Он также указал, какие отрасли в большей степени пострадают от демографической ямы.

"Наша экономика, что бы мы о ней ни говорили, уже давно стала экономикой услуг. По крайней мере по числу занятых. На крупных и средних предприятиях всех обрабатывающих отраслей в стране работают около 5 млн человек из примерно 70 млн занятых. Кроме того, в промышленности проще, чем в сфере услуг, повышать производительность труда. Так что им людей хватит", - заметил Гимпельсон, добавив, что "вот в услугах и торговле, где сосредоточено 75% рабочих мест страны, дефицит кадров будет заметен куда сильнее".

Он также указал на то, что в России "сложилась парадоксальная ситуация - при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры". "При этом, - отмечает Гимпельсон, - чем старше, тем меньше".

Эксперт также высказал свое мнение о том, как экономика приспособилась к пандемии.

По его словам, "сработал стандартный механизм российской экономики - поддержание занятости за счет сокращения зарплат". "Мы это не всегда видим в помесячной статистике, но более детальный анализ подтверждает, что это так. Но если в предыдущие кризисы страдали преимущественно крупные и средние предприятия, то сейчас основной удар пришелся по сектору услуг, малым и микропредприятиям. Этот сегмент статистика вообще видит плохо. По мере снятия ограничений они должны оживать, но выжили и оживут, конечно, далеко не все. К концу этого года, если все будет в порядке, показатели безработицы вернутся к своим допандемийным отметкам, а зарплаты будут очень медленно восстанавливаться", - сказал Гимпельсон.

В части проседания зарплат он привел следующие расчеты.

"По данным Росстата, у нас за прошлый год зарплаты даже немного выросли. Но Росстат дает две оценки: для организаций-юридических лиц (около 51 тысячи рублей в среднем за месяц) и для всех занятых (примерно 42,4 тысячи рублей). В первом случае мы видим даже небольшой рост, но если пересчитаем средний заработок для тех, кто работает вне организаций, а это ИП, самозанятые, занятые у физических лиц, то увидим снижение и очень скромную величину (в среднем немногим более 28 тысяч рублей в месяц). Основные потери в доходах были именно в этом сегменте. Эта часть экономики намного больше пострадала от локдауна и ограничений, и мы пока не знаем, насколько она восстановилась. В традиционной отечественной системе оплаты труда есть одна составляющая, которая делает заработки волатильными", - пояснил эксперт.