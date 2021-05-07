Собянин вновь стал лидером в рейтинге глав регионов

7 мая. FINMARKET.RU -влияния губернаторов по итогам апреля возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. На втором и третьем местах оказались главы Чечни Рамзан Кадыров и Татарстана Рустам Минниханов, пишут "Известия", приводя даные из исследования Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Состав первой тройки рейтинга остался неизменным с марта.

Как отмечается в документе, определяющими для положения глав субъектов в апрельском рейтинге стали упоминание их в послании президента, ротация в губернаторском корпусе, планы по развитию транспортной, социальной и туристической инфраструктуры, а также публичные конфликты и антикоррупционные процессы.

"Позиции Собянина и Минниханова обусловлены масштабом возглавляемых ими регионов и их экономики, а также уникальным влиянием мэра Москвы и главы Татарстана в федеральных органах власти. Глава Чечни Рамзан Кадыров в тройке практически исключительно благодаря особому позиционированию во взаимоотношениях с федеральным центром. Тройка лидеров довольно стабильна на протяжении длительного времени", — пояснил "Известиям" глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Всего в группу лидеров - "с очень сильным влиянием" - вошли 20 руководителей регионов.

Группу "с сильным влиянием", в которую вошли 30 губернаторов, возглавил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Третья группа губернаторов "со средним влиянием" оказалась самой многочисленной. В нее вошло 35 глав субъектов. Первую десятку тут возглавил глава Тамбовской области Александр Никитин

Последние три места, с 83-го по 85-е, достались двум губернаторам-коммунистам — главе Хакасии Валентину Коновалову и Орловской области Андрею Клычкову, а также либерал-демократу, руководителю Владимирской области Владимиру Сипягину.

Эксперты считают, что позиции губернаторов обусловлены их отношениями с федеральным центром. Чем лучше они выстроены, тем больше у субъектов средств и влияния, пишут "Известия".