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07 мая 2021 года 08:35
Минюст создает цифрового юриста
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dpa/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - В рамках программы цифровизации Минюст РФ планирует создать интеллектуального голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать граждан по юридическим вопросам, сообщает "Коммерсантъ", ознакомившийся с ведомственной программой цифровой трансформации Минюста, которая опубликована на сайте ФГИС КИ. Министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий около 908,5 млн руб. до 2023 года. Одним из проектов в этой области должен стать сервис "Цифровой юрист", на создание которого их бюджета планируется потратить 230 млн руб., следует из документа. "Цифровой юрист" — это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические консультации на основе актуального правового поля и поможет найти нужные нормативно-правовые акты, объяснили в Минюсте. В отличие от существующих сервисов юридической консультации, система обучена на массиве нормативно-правовых актов РФ, говорят в министерстве. Она может использоваться на любых информационных ресурсах, как государственных, так и коммерческих. Весь функционал «Цифрового юриста» будет для пользователей бесплатным, заверили в Минюсте. По расчетам министерства, в 2023 году число пользователей системы составит около 20 млн.
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