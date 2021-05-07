Минюст создает цифрового юриста

7 мая. FINMARKET.RU - В рамках программы цифровизациипланирует создать интеллектуального голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать граждан по юридическим вопросам, сообщает "Коммерсантъ", ознакомившийся с ведомственной программой цифровой трансформации Минюста, которая опубликована на сайте ФГИС КИ.

Министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий около 908,5 млн руб. до 2023 года. Одним из проектов в этой области должен стать сервис "Цифровой юрист", на создание которого их бюджета планируется потратить 230 млн руб., следует из документа.

"Цифровой юрист" — это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические консультации на основе актуального правового поля и поможет найти нужные нормативно-правовые акты, объяснили в Минюсте.

В отличие от существующих сервисов юридической консультации, система обучена на массиве нормативно-правовых актов РФ, говорят в министерстве.

Она может использоваться на любых информационных ресурсах, как государственных, так и коммерческих. Весь функционал «Цифрового юриста» будет для пользователей бесплатным, заверили в Минюсте. По расчетам министерства, в 2023 году число пользователей системы составит около 20 млн.