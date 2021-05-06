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06 мая 2021 года 10:35
Как собираются ликвидировать министерства и ведомства
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Михаил Терещенко/ТАСС
6 мая. FINMARKET.RU - Белый дом намерен унифицировать правила перераспределения полномочий, бюджетных ассигнований и численности госаппарата между ведомствами при изменениях в структуре правительства. Минфин опубликовал проект постановления правительства, вводящий единые правила передачи полномочий и бюджетов госорганов при их упразднении. Документ разработан во исполнение указа президента №71 от 5 февраля 2021 года, который регламентирует порядок упразднения федеральных органов власти в общем случае, пишет "Коммерсант". Проект Минфина детализирует президентский указ, однако его действие шире и распространяется на случаи передачи отдельных полномочий и без упразднения госорганов - де-факто речь идет о возможности оперативного перераспределения ведомственных функций. Так, документ содержит требование к госорганам-преемникам дополнить собственные положения нормами о новых функциях. При этом преемнику автоматически передаются обязательства по выполнению госпрограмм, президентских и правительственных поручений, закрепленных за предшественником. В проекте решаются вопросы о структурной перестройке госоргана в связи с новыми функциями, а также перераспределения сотрудников упраздняемого органа. Согласно проекту документа, решение о перераспределении бюджетных ассигнований между ведомствами принимается отдельно по согласованию с Минфином. Ранее решения об изменениях в структуре правительства принимались в ручном режиме - отдельными нормативно-правовыми актами правительства: все они следовали единому шаблону, но всякий раз разрабатывались по-новому. Проект Минфина носит технический характер, но это первая попытка властей унифицировать правила перераспределения полномочий, тем самым свести к минимуму ведомственные разногласия при распределении полномочий и бюджетных ассигнований.
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Ключевые слова: РФ, госорганы, упразднение, правила
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