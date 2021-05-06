Россияне стали скупать жилье в Анталье и Бодруме

6 мая. FINMARKET.RU - Высокие темпы роста цен на курортную недвижимость взаставляют россиян покупать такоев Турции почти наполовину дешевле. За 2020 год они приобрели в Турции более 7 тыс. квартир и апартаментов, а в 1-м квартале 2021 года - 938 объектов, в основном в Стамбуле, Измире, Анталье и Бодруме, следует из подсчетов Turk.Estate на основе данных Института статистики страны.

Рост продаж происходит, несмотря на далеко не лучшую ситуацию с распространением коронавируса в Турции, пишет "Коммерсант" .. Сейчас в стране действует комендантский час, который должны соблюдать и иностранцы, имеющие вид на жительство.

Локдаун может ухудшить динамику покупки жилья в Турции иностранцами, признают аналитики Turk.Estate, но в целом по итогам года ожидают не меньше сделок, чем в 2020 году. По данным Института статистики Турции, тогда россияне приобрели в стране 3078 квартир, на 6% больше, чем в 2019 году, это 3-е место среди иностранных покупателей турецкой недвижимости, отмечают в Tranio.

Турецкая недвижимость остается ликвидным активом для россиян, считают в Tranio. Так, средняя цена продажи апартаментов площадью 50-70 кв. м в новостройке в Аланье или трехкомнатной квартиры площадью 90 кв. м в районе Стамбула Эсеньюрт составляет 50 тыс. евро, или 4,5 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ.

А в России курортная недвижимость для многих сограждан становится недоступной из-за высоких темпов роста цен, отмечают эксперты. Так, в Сочи только в 1-м квартале средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 30% - до 249 тыс. руб. за 1 кв. м, говорит гендиректор Nedvex Юлия Галимова. То есть жилье площадью 50-70 кв. м обойдется в 12,45-17,4 млн руб.