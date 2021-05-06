Банковские мошенники взяли на вооружение роботов

6 мая. FINMARKET.RU -начали обманывать россиян с помощью роботов, похожих на тех, которыми пользуются финансовые организации, обзванивая клиентов с индивидуальными предложениями, рассказали "Известиям" эксперты в банковской сфере.

Жертвами "банковских" мошенников ежегодно становятся сотни тысяч человек. Согласно данным исследования компании Brand Monitor, проведенных на основе данных ВЦИОМа, в прошлом году мошенники похитили у россиян почти 150 млрд рублей. При этом чаще всего люди сталкивались с махинациями с банковскими картами. Средний ущерб граждан от таких звонков варьировался от 27 тыс. до 50 тыс. рублей.

"В последнее время мошенники стали использовать роботов. Они делают это в целях экономии усилий на первом этапе разговора - так идет отсев потенциальных жертв, которые не ведутся на их уловки и сбрасывают звонок", - объясняет Алексей Коняев, руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ. По его словам, основным инструментом мошенников остается психологическое давление: если человек не сбросил звонок и проявил заинтересованность, то его переводят на человека - якобы сотрудника банка, который продолжит разговор. Потому отличить злоумышленника от настоящей финансовой организации будет нетрудно.

"Банки используют обзвон с помощью роботов, как правило, в маркетинговых целях, - говорит собеседник "Известий". - Человеку автоматически зачитают предложение, но не будут настаивать, чтобы он тут же переключился на оператора. Самое большее - в конце сообщения будут указаны контакты для получения дополнительной информации".

По мнению сооснователя банка для предприятий и предпринимателей "Точка" Константина Ковалева, мошенники стали использовать роботов еще и потому, что они вызывают у абонентов меньше подозрений, чем живые люди. Конкретные фразы программы могут быть разными, но общий смысл сведется к одному - либо получить значимую информацию, либо убедить сделать денежный перевод. В данном случае верным решением будет сбросить звонка и обратиться в банк самостоятельно.