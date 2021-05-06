Банки будут реже одобрять ипотечные кредиты

6 мая. FINMARKET.RU - До конца 2021 года банки могут начать примерно на 10% реже одобрять достаточные для покупки желаемой квартиры ипотечные кредиты, сказала "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

С 26 апреля ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 5%. Вероятно, это отразится на уровне базовых ставок по ипотеке - в июле они могут вырасти до 8-8,5%. В совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов, считает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Программа льготного кредитования покупки квартир в новостройках, действующая в России с весны 2020 года, должна закончиться в июле 2021 года. Ее могут продлить только в 24 регионах. "В 2020 году стремительный рост ипотечного кредитования стимулировался льготной программой. Но уровень долговой нагрузки россиян растет, как и объем задолженности. Потому будет снижаться число одобряемых заявок по кредитам", - полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Кроме того, с 17 марта налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне. Как отметила Татьяна Решетникова, сейчас более 30% ипотечных кредитов оформляются на основании справок по форме банка, а не 2-НДФЛ. Теперь работникам с серой зарплатой будет сложнее подтвердить свои доходы.

"Уровень одобрения может снизиться, но на него влияют только два фактора: возможный рост ставок и темпы роста доходов населения. Если ставки будут расти быстрее доходов, то возможен и рост уровня отказов хорошим клиентам, которые просто не проходят по коэффициенту платеж-доход", - сказал зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.

В ЦБ "Известиям" заявили, что не ожидают снижения уровня одобрения заявок на ипотечные кредиты. Даже в 2020 году, в начале пандемии, процент одобрения заявок на ипотечные и жилищные ссуды, оцениваемый на основе опросов крупнейших кредитных организаций, изменился незначительно, подчеркнули в Банке России. В 1-м квартале 2020-го он составлял 60% и после снижения во II квартале до 56% оставался неизменным до конца года, добавили там.

В ВТБ считают преждевременным делать прогнозы по одобряемости кредитов на рынке, так как во многом показатели будут зависеть от макроэкономической ситуации и кредитно-денежной политики ЦБ, отметили в организации.