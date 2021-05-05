Утвержден перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

Мишустин утвердил перечень поручений по реализации апрельского послания президента РФ Федеральному Собранию. В списке 58 пунктов

5 мая. FINMARKET.RU - Премьер России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию, говорится в сообщении на сайте правительства.

В списке 58 пунктов, касаются они таких важных направлений, как помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения, поддержка отечественной туристической отрасли, предоставление госуслуг, обеспечение финансовой устойчивости бюджетов регионов.

Минтруд и Минфин до 10 июня должны разработать и представить вподходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в правительство до 17 августа, говорится в сообщении.

Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР будут отвечать за реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации - он должен осуществиться до конца 2022 года. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года, следует из перечня поручений.

К этому же сроку, говорится в перечне, Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых по исполнениюглавы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат должен стать доступным до конца 2023 года.

В правительстве добавили, что в части расширения программы профилактических медосмотров и диспансеризации поручение дано Минздраву и руководителям регионов. Отчитаться о его исполнении они должны до 13 июля. К 16 августа Минздрав, Минпромторг и Минсельхоз также при участии глав субъектов обязаны доложить о работе, направленной на обеспечение новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов.

Президент поставил задачу в 2021-2023 годах направить в сёла не менее 5 тыс. новых автомобилей скорой помощи, а в 2022-2023 годах - не менее 500 мобильных медицинских комплексов.

К середине мая правительство ожидает отчёта Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодёжи по блоку поручений Путина, связанных с программой туристического кешбэка. Речь идёт о продлении возможности для туристов возвращать часть стоимости путёвки при путешествиях по России до конца 2021 года. Кроме того, возврат 50% стоимости путёвки на время летних каникул предусмотрен и для родителей, которые оплачивают отдых для своих детей. Такая же возможность в этот период должна быть доступна победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса "Россия - страна возможностей".

также поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов.

Указанный вопрос Минфин по поручению Мишустина должен проработать до 21 мая. К этому же сроку ведомство Антона Силуанова при участии Минстроя, Минтранса, Минэкономразвития, Федерального казначейства и ФНС обязано отчитаться о проделанной работе в части возможности предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов (по ставке не более 3% годовых и на срок не менее 15 лет), а также отбора проектов, которые будут профинансированы по такой схеме. До конца 2023 года на эти цели планируется направить не менее 500 млрд рублей.

В рамках поручения президента задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии.

В послании Федеральному Собранию российский лидер подчеркнул, что такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года.

Минфин должен проработать эти поручения до 24 мая.

Путин сказал, что и реструктуризация долгов, и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры. В частности, Ямало-Ненецкий округ с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Нижний Новгород получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта.