Пандемия повысила зависимость части населения от социальных выплат

5 мая. FINMARKET.RU -коронавируса, несмотря на снижение реальных доходов, не вызвала роста уровня бедности, но повысила зависимость части населения от социальных выплат и ухудшила настроения большинства граждан. Об этом говорится в "Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года", подготовленном Институтом социальной политики (ИСП) НИУ ВШЭ, пишет "Независимая газета" ..

В годовом исчислении реальные доходы снизились на 3,5%. Изменилась структура доходов. Локдаун повысил роль зарплат наемных работников и социальных выплат. Доля зарплат в доходах увеличилась на 1,2 процентных пункта (п.п.) и достигла 58,9% (это рекордный показатель с 2013 года). Доля соцвыплат выросла на 2,1 п.п. и повысилась до 21%, это рекордный показатель начиная с 2000 года. Доходы от предпринимательской деятельности и от собственности снизились за год на 0,8 п.п. и тоже до рекордно низкого уровня: 5,2% и 4,3% соответственно. Кризис поставил в привилегированное положение занятых на крупных и средних предприятиях, отмечают авторы мониторинга.

Повышение доли социальных выплат в доходах населения вызвано тем, что из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, пострадали занятые, которые до удара коронавируса чувствовали себя довольно уверенно на рынке труда. Помощь потребовалась тем, кто раньше на нее не претендовал, объясняет директор Центра анализа доходов и уровня жизни ИСП Алина Пишняк.

Снижение доходов населения не привело к существенным изменениям в их распределении и росту бедности. Уровень бедности в 2020 году почти не изменился и составил 12,1% (12,3% в 2019). По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, согласно предварительной информации, составила 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году.

Сохранение уровня бедности при снижении доходов во многом объясняется тем, что от кризиса пострадали относительно обеспеченные слои населения, а помощь государства уязвимым группам во многом предотвратила их скатывание в бедность, отмечается в мониторинге. В частности,семьям с детьми от 3 до 7 лет снизили уровень бедности среди этой категории с 32% до 24% и приблизили его к докризисному уровню.