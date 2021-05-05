Сферой ЖКХ будет управлять искусственный интеллект

5 мая. FINMARKET.RU - В России"умного города" затронут все сферы городской жизни - от транспорта до ЖКХ. Уже сейчас в городах, которые участвуют в проекте "Умный город", домофоны открывают дверь, узнав жильца, остановки сообщают о приближении автобуса, коммунальные системы сами отправляют данные счетчиков, рассказал в интервью "Российской газете" замглавы Минстроя Максим Егоров.

По его словам, когда говорится о проекте "Умный город", подразумевается не перечень мероприятий, которые должен внедрить каждый город в стране, а о концепции - стандарте, который был разработан и предложен регионам. В проекте "Умный город" участвуют 209 городов, из них полностью реализовать стандарт обязались 83. Иучаствуют в пилотировании проекта по собственному желанию и развивают в первую очередь то, что востребовано их жителями.

На вопрос, когда появятся "умные счетчики", которые будут сами отправлять данные, замминистра сообщил, что уже законодательно есть требования к установке таких счетчиков по электроэнергии - во всех новостройках должны быть такие. "Надеюсь, что мы придем к таким решениям по газу - рассматриваем запуск соответствующего пилота. А потом подтянутся и вода с теплом, эта история сегодня тоже активно обсуждается. Нужно сделать так, чтобы можно было забыть о такой вещи, как отправка показателей", - заявил Егоров.

Он сообщил, что для отслеживания успехов российских городов в цифровизации городского хозяйства, Минстрой вместе с МГУ разработал Индекс "IQ городов". "Мы оцениваем города по 47 показателям, что позволяет проанализировать все мероприятия. По итогам 2019 года среднее значение Индекса превысило 40 баллов из 120 возможных", - сказал замминистра.

Также Минстрой каждый год проводит конкурс "Лучшая муниципальная практика". В прошлом году там появилась номинация за лучшее использование технологий для модернизации городского хозяйства.

Говоря о том, когда в городах появится беспилотный транспорт, Егоров сообщил, что распространение беспилотного транспорта - вопрос нескольких лет. "Думаю, что через какое-то время эти технологии станут обычным делом для общественного транспорта", - добавил он.