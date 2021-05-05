Отельеры Крыма отменяют ранние бронирования

5 мая. FINMARKET.RU - Ажиотажный спрос на майские праздники на отдых внутри страны из-за закрытия для туристов Турции привел к резкому росту цен на проживание на Черноморском побережье России. В итоге отельеры стали отменять ранее сделанные брони и индексируютпо новым заказам. Больше всего отказов приходится на, пишет "Коммерсант"

Как следует из подсчетов Tvil.ru, в Крыму были отменены около 74% броней на проживание в отелях во время майских праздников, в Краснодарском крае - 23% сделанных заказов. как отметила директор по развитию Tvil.ru Оксана Шустикова, отмена коснулась заказов, которые были оплачены в начале года. "Собственники гостиниц обосновывают это установлением более высоких цен за проживание во время майских праздников", - сказала она.

В качестве наиболее частых причин отмены бронирования владельцы гостиниц и коттеджей используют аргументы с исходно неверной ценой, неточными сроками бронирования, отказом размещать отдыхающих с детьми и проведением ремонта.

В министерстве курортов республики, в свою очередь, уточнили, что в рейтинге Tvil.ru почти нет крупных отелей, а по большей части представлены частный сектор, небольшие гостевые дома, коттеджи и семейные гостиницы.

В мае в Крыму ожидают принять около 1 млн туристов, а по итогам всего 2021 года - 8-9 млн, сообщил "Ъ" председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Сейчас в Крыму работает 700 отелей и санаториев.