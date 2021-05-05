Меньше трети россиян используют уникальные пароли

5 мая. FINMARKET.RU - Меньше трети россиян используют уникальныедля разных сайтов, следует из результатов опроса Национальной системы платежных карт. Представители крупнейших сервисов электронных почт, социальных сетей и банков сообщили "Известиям" , что предъявляют высокие требования к безопасности пароля, но не могут узнать, применялся ли он раньше на других ресурсах.

Согласно исследованию "Мир Plat.form" (IT-бренд Национальной системы платежных карт - НСПК), большинство россиян (76%) хранят пароли от своих аккаунтов в интернете самым надежным способом ­- запоминают их. Почти 40% россиян заявили, что используют автосохранение в телефоне или браузере, 29% записывают данные на бумаге, а 18% - фиксируют их в текстовом формате на телефоне, планшете или компьютере.

И лишь 28% респондентов сообщили, что создают уникальные пароли для каждого ресурса. Столько же опрошенных применяют набор из нескольких комбинаций символов, 17% - ставят одно и то же сочетание для всех ресурсов, а еще 27% - меняют свой подход в зависимости от задачи. Большинство россиян (49%) устанавливают трудные или очень трудные комбинации символов, 44% выбирают среднюю сложность, а оставшиеся 7% - придумывают простые или очень простые конфигурации, указывается в исследовании.

Как отмечают эксперты, самый безопасный метод хранения данных - запоминание последовательности цифр. Чтобы не забывать учетные данные, можно пользоваться специальными программами для их фиксации, однако важно выбирать надежные решения.