В 1-м квартале деловая активность в экономике РФ продолжила восстанавливаться - ЦБ

4 мая. FINMARKET.RU - Выпуск базовых видов экономической деятельности вв 1-м квартале 2021 г. вернулся к уровню 4-го квартала 2019 г., а в ряде отраслей уже превысил его, говорится в опубликованном докладео денежно-кредитной политике.

"Деловая активность в российской экономике в 1-м квартале 2021 г. продолжила восстанавливаться. По оценке Банка России, выпуск базовых видов экономической деятельности увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом (с исключением сезонного фактора) и уже вернулся к уровню 4-го квартала 2019 года", - отмечается в документе.

"Этому способствовало преимущественно увеличение внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного. В результате выпуск соответствующих категорий товаров к концу 1-го квартала достиг своих рекордных уровней. Восстановление деловой активности способствовало увеличению спроса на труд, что поддерживало потребление", - говорится в докладе о ДКП.

В ЦБ отмечают, что "вклад в рост выпуска базовых отраслей в 1-м квартале 2021 г. внесли все крупные виды деятельности, наиболее существенный - промышленность".

"Таким образом, восстановительный импульс в российской экономике еще больше, чем ожидалось ранее, сместился в 2021 г., и возвращение экономической активности на уровень конца 2019 г. произойдет уже во второй половине 2021 года", - прогнозируют в ЦБ.

В 2021 г., по оценкам Банка России, российский ВВП вырастет на 3,0-4,0%. "В последующие годыбудет постепенно возвращаться на траекторию сбалансированного роста, темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 г. и 2,0-3,0% в 2023 году", - ожидают в Банке России.