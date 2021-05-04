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04 мая 2021 года 16:40
В 1-м квартале деловая активность в экономике РФ продолжила восстанавливаться - ЦБ
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Гавриил Григоров/ТАСС
4 мая. FINMARKET.RU - Выпуск базовых видов экономической деятельности в РФ в 1-м квартале 2021 г. вернулся к уровню 4-го квартала 2019 г., а в ряде отраслей уже превысил его, говорится в опубликованном докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. "Деловая активность в российской экономике в 1-м квартале 2021 г. продолжила восстанавливаться. По оценке Банка России, выпуск базовых видов экономической деятельности увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом (с исключением сезонного фактора) и уже вернулся к уровню 4-го квартала 2019 года", - отмечается в документе. "Этому способствовало преимущественно увеличение внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного. В результате выпуск соответствующих категорий товаров к концу 1-го квартала достиг своих рекордных уровней. Восстановление деловой активности способствовало увеличению спроса на труд, что поддерживало потребление", - говорится в докладе о ДКП. В ЦБ отмечают, что "вклад в рост выпуска базовых отраслей в 1-м квартале 2021 г. внесли все крупные виды деятельности, наиболее существенный - промышленность". "Таким образом, восстановительный импульс в российской экономике еще больше, чем ожидалось ранее, сместился в 2021 г., и возвращение экономической активности на уровень конца 2019 г. произойдет уже во второй половине 2021 года", - прогнозируют в ЦБ. В 2021 г., по оценкам Банка России, российский ВВП вырастет на 3,0-4,0%. "В последующие годы экономика будет постепенно возвращаться на траекторию сбалансированного роста, темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 г. и 2,0-3,0% в 2023 году", - ожидают в Банке России.
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, экономика, базовые отрасли
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