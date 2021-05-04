Стоимость апартаментов может достичь цен на квартиры

4 мая. FINMARKET.RU -разрешат переводить в жилые помещения, свидетельствует внесенный в Госдумуо статусе апартаментов. Согласно документу, в Градостроительный кодекс предлагается ввести понятие "многофункциональное" здание, в котором могут быть и жилые, и нежилые помещения, отделенные друг от друга. Нежилые помещения, отвечающие "установленным требованиям", можно будет переводить в жилые. С условием, что жилыми становятся все помещения на одной лестничной площадке, а доступ пользователей нежилых помещений к ним ограничен.

По мнению юриста, президента РОО "Право на защиту" Андрея Тютюнина, это весьма позитивное предложение, пишет "Российская газета" . А директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова отмечает, что сочетание в одном объекте жилых и нежилых площадей означает дополнительные сложности с точки зрения управления.

Плата за коммунальные услуги в жилых помещениях многофункциональных зданий будет такая же, как в обычных жилых зданиях.

Для защиты покупателей строящихся апартаментов предлагается распространить на них нормы закона об участии в долевом строительстве.

Как считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, при подготовке законопроекта ко второму чтению ряд моментов стоит уточнить. Так, например, не совсем справедливо устанавливать плату за коммунальные услуги в жилых апартаментах такую же, как в обычных жилых домах, отмечает эксперт.

Предполагается, что закон вступит в силу с сентября нынешнего года, однако новый порядок не коснется уже существующих апартаментов.

Стоимость апартаментов, как правило, на 15-20% ниже, чем на аналогичные варианты квартир, говорит руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев. В случае присвоения апартаментам статуса жилых помещений разница в цене с квартирами, скорее всего, станет минимальной. "Что касается существующих апартаментов, то решение вопроса с их статусом пока не совсем понятно, и разница в цене с жильем будет сохраняться", - отмечает эксперт.

Принятие законопроекта в текущей редакции серьезнее всего может отразиться на цене апарт-недвижимости в сегментах эконом- и комфорт-классов, говорит руководитель отдела маркетинга COLDY Елена Далингер. Основные причины - удорожание проекта за счет повышенных инфраструктурных требований, а также появление перспективы получения статуса жилья.