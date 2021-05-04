Сокращение рабочего дня неизбежно - проректор Финансового университета при правительстве

4 мая. FINMARKET.RU - Потребность в человеческом труде постоянно сокращается, места людей у станков занимают роботы. И этот тренд будет только нарастать, сокращение рабочего дня неизбежно, заявил в интервью "Российской газете" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Продолжительная работа - без праздников и выходных - характерна для низкой производительности труда. А как только она повышается, отпадает необходимость работать без сна и отдыха. Происходит планомерное замещение людей механизмами и роботами. "При производстве автомобилей роботы взяли на себя функции покраски, сварки, комплектации узлов и агрегатов. Человек становится по сути добавочным звеном в общей технологической цепочке. При этом появляется ряд специальностей, которые связаны уже в большей степени с умственными, креативными способностями человека", - рассказал Сафонов.

производства в экономике приводит к тому, что работодатели вынуждены реагировать на ограничения, которые задает физиология человека. И для того, чтобы мозг сохранял способность креативить, а не только посылать команды пальцам, чтобы тыкали на кнопки, мозгу нужен не просто отдых, но еще и сбор дополнительной информации, то есть обучение. И в нашей жизни все большее место будет занимать обучение, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Эволюционная модель будет воплощаться длительный период времени. Но есть и актуальные вопросы, связанные с рынком труда, отметил Сафонов. Постоянная гонка за производительностью труда приводит к тому, что количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности постоянно сокращается. Это общемировая тенденция, подчеркнул он. "Следствием этого является избыточная рабочая сила. Возникает вопрос: куда ее девать? Сократить? Но это - рост безработицы, рост бедности, рост антисоциального поведения граждан. Подобная проблема уже стояла перед странами Западной Европы в 1990-х годах. И единственным ответом стало снижение количества часов, отрабатываемых всеми. Это помогло создать такой резервный фонд рабочего времени, который можно было перераспределить на молодых работников", - сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Эта идеология правительствами многих стран, в первую очередь европейских - Франции, Бельгии, Голландии, Германии, и привела к сокращению рабочего времени. Кто-то пришел в конечном итоге к 35-часовой рабочей неделе, кто-то остался на уровне 38-39, кто-то на уровне 37,5 рабочего часа в неделе, напомнил он.

Сафонов опроверг тезис: чем меньше человек работает, тем меньше он зарабатывает. Не стали современные рабочие зарабатывать меньше рабочих XIX века, трудившихся по 12-14 часов. Ихстал более квалифицированным и получил дополнительную оплату, пояснил он.

"Конечно, есть угроза при снижении общего фонда рабочего времени и снижения фонда оплаты труда, если выстраивать жесткую взаимосвязь. Но можно рассмотреть и другой вариант - перераспределение части прибыли в пользу работников. Кто-то скажет, что это похоже на социалистические идеи ХХ века. Но это просто вынужденная траектория развития событий", - подчеркнул Сафонов.