Россияне отказываются от одобренной ипотеки

4 мая. FINMARKET.RU - В конце апреля онлайн-супермаркет ипотеки Online-Ipoteka сообщил о новой тенденции на рынке ипотеки. По данным аналитиков, около трети россиян, получивших положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы взять его на более выгодных условиях. При этом, по данным аналитиков, более половины добровольно отвергших ипотеку граждан рассчитывают получить кредит по ставке ниже 7,5% годовых, пишут "Известия"

Около 20% "отказников" не устраивают предложенные сроки кредитования: они хотят расплатиться с банком максимум за 10 лет, в то время их доходы позволяют сделать это за 20 и более лет.

Примерно 15% граждан из числа массово отказавшихся от ипотеки впоследствии снимают жилье, около 10% потенциальных заемщиков ждут более низких ставок или снижения цен на квартиры. Еще 5% таких клиентов прерывают общение с банком без объяснения причин. Эксперты полагают, что долю добровольных отказов от ипотеки можно снизить, если начать развивать в стране программы финансовой грамотности.

Как объясняет финансовый эксперт и управляющий партнер инвестиционной компании Gls Invest Эдуард Бугуров, в начале в 2020 году в стране случился ипотечный бум. "По данным Росреестра, россияне побили рекорд 2018 года - банки выдали ипотечные кредиты на сумму 4,3 трлн рублей", - объясняет эксперт.

Однако затем в игру вступила пандемия коронавируса: по словам гендиректора центра недвижимости "Квадрат" Павла Антонина, из-за COVID-19 обвалился фондовый рынок вместе с ценами на нефть, и курс рубля сильно упал. Но каждый раз, когда национальная валюта падает, число сделок с недвижимостью растет: люди хотят сохранить свои деньги.

По мнению специалистов, сегодня на рынке недвижимости сложилась уникальная ситуация. Россияне отказываются от уже одобренных кредитов, причем в подавляющем большинстве случаев причина отказов связана именно с повышенными ставками.

"Заемщики рассчитывают именно на льготное кредитование и ставку не выше 7,5% - такая возможна только при государственном субсидировании", - объясняет Бугуров. По словам эксперта, если раньше льготнаяхоть как-то компенсировала для заемщика удорожание "квадратов", то сейчас без льгот и с учетом выросшей на 15% цены собственное жилье стало недоступным для многих.

Сегодня каждый десятый отказавшийся от одобренной ипотеки считает, что снимать квартиру выгоднее, чем приобретать. Между тем, по мнению руководителя ипотечного отдела группы компаний BSA и эксперта в сфере ипотечного кредитования Рунара Бурганова, в ближайшие 3-4 месяца ипотека всё равно останется самым популярным способом покупки недвижимости в России.

Между тем, пока россияне стремятся найти самые выгодные условия по ипотеке, эксперты предрекают рост ипотечных ставок во втором полугодии 2021 года. Как объясняет управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая, это связано прежде всего с завершением или изменением формата программы субсидирования жилищных займов. "Другая причина, по которой ипотека станет дороже, - повышение ключевой ставки. Это вынужденная мера, так как ускорение темпов инфляции сейчас представляет собой серьезную глобальную угрозу", - объясняет Литинецкая.