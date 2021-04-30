У поставщиков продуктов возникли сложности с их доставкой

30 апреля. FINMARKET.RU - Крупные производители продуктов и торговые сети столкнулись со сложностями с планированием поставок в Москве перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков с 5 мая, рассказал "Коммерсанту" рассказал источник среди производителей. По его словам, естьс доступностью транспорта, из-за чего гарантироватьв срок стало сложно.

С 5 мая вступает в силу постановление мэрии Москвы, которое требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД, вводит фиксированные маршруты, разделение пропусков на дневные и ночные и пр. О том, что меры грозят существенными рисками, в том числе срывами контрактов, бизнес уже предупреждал мэрию и правительство

Как отметили в "Ленте", некоторые перевозчики, которые раньше закрывали огромную долю направлений, сейчас в принципе отказываются от заказов из-за новых правил, кроме того выросли тарифы на перевозки.

Собеседник "Ъ" в крупной пищевой компании говорит, что оформление пропусков занимает несколько недель и отказ при первом обращении фактически означает, что транспорт останется без пропусков к майским праздникам.

А некоторые производители, чтобы избежать недопоставки и штрафов за срыв контрактов вынуждены дробить партии на машины меньшей грузоподъемности, не подпадающие под регулирование, что требует большего числа водителей, увеличивает расходы и пр.

По словам собеседника "Ъ", решением проблемы могло бы стать введение моратория на штрафы за езду без новых пропусков на какое-то время, до устранения всех сложностей. Но для этого власти должны вступить в коммуникации с бизнесом, чем они до сих пор особо не интересовались.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что у крупных грузоперевозчиков, обеспечивающих жизнедеятельность города уже есть пропуска, трудностей с их получением они не испытывают, и перебоев с продуктами не будет. Там добавили, что решение затрагивает только транзитные машины - для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится.