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30 апреля 2021 года 08:41
Металлургам хотят предоставить господдержку для бюджетных строек
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Сергей Савостьянов/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - По итогам совещания 27 апреля у первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова ведомствам совместно с РСПП и "Русской сталью" поручено рассмотреть и при необходимости подготовить предложения по предоставлению мер господдержки для металлургических компаний в зависимости от динамики изменения цен на металл. Источник "Коммерсанта", участвовавший в совещании, говорит, что о господдержке речь идет в контексте поставок металла для государственных нужд и строек по ценам ниже рыночных. Цены на сталь в России и мире растут. По оценкам правительства, с начала года арматура, листовой, фасонный металл и трубы подорожали на 30%. Это вызывает недовольство у крупных потребителей — например, у строительного сектора. В правительстве ведется обсуждение широкого списка мер реагирования, в том числе стимулирования заключения сторонами прямых договоров с фиксацией цен на металл. Также правительство ждет предложения о создании механизма рыночного регулирования цен, например, по аналогии с зерновым сектором, посредством создания запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций. Собеседники издания, близкие к металлургическим компаниям, осторожно относятся к вопросу господдержки: для бизнеса, говорят они, гораздо важнее неизменность правил игры. Любая помощь государства чревата компенсационными расследованиями на внешних рынках. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал "Коммерсанту”, что металлурги предлагают заключить с застройщиками специальные формульные договоры и предоставить скидки относительно рыночных цен на весь срок реализации государственных проектов.
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Ключевые слова: Россия, металлурги, поддержка
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