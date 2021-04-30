Рынок труда в России оживает

30 апреля. FINMARKET.RU - По данным опросов агентства HeadHunter, россияне стали меньше бояться потерять работу. Страх быть уволенным ослаб и фактически вернулся к докризисному уровню, пишет "Российская газета" ..

О том, что безработица отступает, говорят и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их наблюдениям, приток зарегистрированных безработных формировался не только за счет потерявших работу из-за пандемии, но и за счет занятых в неформальном секторе и экономически неактивного населения, а также потерявших работу ранее, но не обращавшихся на биржу труда. Повышение пособий и введение надбавки к пособию в размере 3 тыс. руб. в месяц на ребенка в семьях, где один или оба родителя стали безработными, - эти меры, отмечают в ЦМАКП, "позволили точечно поддержать занятых в неформальном секторе, наиболее уязвимую во время кризиса категорию работающих".

Министр труда Антон Котяков сообщил, что его ведомство намерено до конца 2021 года вернуть занятость к "доковидному" уровню. Для этого необходимо обеспечить работой 1 млн человек. Предполагается масштабное субсидирование центров занятости. Те смогут оказывать компаниям финансовую поддержку в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для трудоустройства граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года.

По данным Национального агентства развития квалификаций, в связи с кризисом, вызванным пандемией и его второй волной, число вакансий сокращается, вследствие чего растет конкуренция между соискателями. Рекордсменами по сокращению сотрудников сейчас являются Владивосток (44 процента), Москва (29) и Краснодар (29). Большинство респондентов (68 процентов) сообщили и о снижении уровня своих доходов.

По мнению замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, не имеет значения, какой показатель - стандартный или расширенный - выбирать для оценки динамики рынка труда "Во время кризиса увеличилось число недоиспользованной рабочей силы, которая тесно связана с рынком труда, - говорит он. - Но параллельно с этим увеличилось число людей, которые слабее связаны с рынком труда, то есть тех, кто хотят работать, но не ищут работу и не могут приступить к ней.

Удержанию безработицы на относительно приемлемом уровне способствует снижение зарплат. "В тех ситуациях, когда на Западе людей сокращают, у нас всех переводят на неполную рабочую неделю либо сокращают премиальную часть, которая фактически является частью фиксированного вознаграждения за работу", - говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.