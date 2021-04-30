Минимальную розничную цену могут ввести для любого алкоголя

30 апреля. FINMARKET.RU - Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки - с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике, пишут "Известия"

Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкийвозможно только после корректировки договора о ЕАЭС. Минфин подготовил проект изменений в этот документ, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли. Встреча прошла в комитете Совета Федерации по экономической политике, стенограмма мероприятия есть у "Известий".

По словам чиновника, поправки Минфина предполагают предоставление государствам - участникам ЕАЭС права устанавливать МРЦ на все виды алкоголя и этиловый спирт.

"Данные изменения были согласованы всеми в Российской Федерации, и уже шло обсуждение, оно идет и на межгосударственной основе между представителями [стран ЕЭАС], но, к сожалению, на последнем совещании представитель Федеральной антимонопольной службы высказал сомнение о целесообразности <...> внесения таких изменений в договор [о ЕАЭС]", - отметил Коробутов. По его словам, на данный момент Минфин анализирует, насколько высказанное чиновником ФАС мнение соответствует позиции ведомства в целом. В министерстве надеются, что поправки к договору о ЕАЭС всё же будут приняты, в результате чего появится возможность рассматривать целесообразность установления МРЦ, добавил он.

В ЕЭК уточнили, что проводят отраслевые совещания по совершенствованию договора, включая положение, регламентирующее возможности членов союза регулировать цены. Кроме предложения Минфина разрешить государствам устанавливать МРЦ на все виды спиртных напитков в комиссию поступали и другие инициативы, уточнили там. В частности, о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка, а не только определения МРЦ. Впрочем, в настоящее время на экспертном уровне проходит обсуждение лишь предложения Российской Федерации. Так или иначе внесение поправок в договор о ЕАЭС - это длительный процесс, резюмировали в ЕЭК.

ФАС активно участвует в обсуждении данного вопроса на площадке ЕАЭС, заявили в службе. В 2021 году ведомство планирует провести анализ рынка алкогольной продукции, в том числе пивной, и уже направило запросы его участникам. По мнению службы, для формирования взвешенной позиции по МРЦ необходимо дождаться результатов исследования.

Опрошенные "Известиями" аналитики полагают, что мера позволит очистить рынок от контрафакта и защитить от злоупотреблений алкоголем молодежь. Мнения участников отрасли разделились: небольшие и средние производители введение МРЦ поддерживают, крупнейшие транснациональные корпорации выступают против.