Статистика станет дешевле

29 апреля. FINMARKET.RU -в проекте новой версии своей стратегии до 2024 года предполагает ускорить адаптацию схемы сбора статданных в России к очень быстро меняющимся условиям в экономике. На вчерашней коллегии Росстата одобрены идея аудита Федерального плана статистических работ (ФПСР) с его дальнейшей коррекцией — в том числе через замещение сбора статотчетности анализом big data, схема "единой точки сбора отчетности" и "безоговорочная цифровизация". Одобрение крупнейшей модернизации статистики сделает ее дешевле, шире и адаптивнее, должно снизить расходы экономики в целом на сбор статданных. В ряде случаев данные Росстата будут появляться несколько позже, но будут точнее, пишет "Коммерсантъ".

Росстат предлагает (и, исходя из выступления на коллегии министра экономики Максима Решетникова, эти предложения близки к взглядам правительства) системно пересмотреть показатели статнаблюдения и способы их получения.

Так, Павел Малков сообщил, что одна из задач аудита ФПСР — определить, по каким показателям возможно замещение административной (т. е. через сдачу отчетности) схемы анализом существующей big data. Часть невостребованных и избыточных статпоказателей, видимо, исчезнут, увеличится глубина использования собираемых данных (по оценке Росстата, до 50% всех собранных госструктурами данных используются для официальной статистики). "Тотальная цифровизация" системы сбора статданных, заявленная главой Росстата, завершится в январе 2022 года с переходом на электронную отчетность малого бизнеса (крупный и средний перешли на нее в начале 2021 года), сейчас, по словам Павла Малкова, "половина форм статнаблюдений переведены в электронный вид". Принципы "одна форма сбора статданных — один клик" и "единой точки сбора отчетности" также станут стандартом Росстата к концу 2022 года, отмечает газета.

Со стороны правительства главные мотивы обновления статистики — снятие части нагрузки на бизнес и увеличение адаптивности статистики под быстро меняющийся экономический ландшафт.

Но, видимо, даже более важным в объявленных изменениях является не то, что Росстат будет публиковать измененный набор показателей — но то, что отказ от отношения к ФПСР как к чему-то установленному на века позволит команде Росстата делать статистику более приспосабливаемой к задачам довольно быстро изменяющейся экономики, пишет "Ъ".