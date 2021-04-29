Минпромторг намерен увеличить количество рынков и других малых форматов торговли

29 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторгсобирается вернуть малую торговлю на улицы городов - увеличить количество рынков и других малых форматов торговли. О том, как вернуть "Российской газете" рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Он отметил, что с 2007 года количество рынков сократилось больше чем в 6 раз - с 6000 до чуть более 900. "Перед нами стоит задача увеличить их количество. И не только рынков, но и других малых форматов торговли. Для людей это возможность выбора, для местных производителей - возможность доставить свой товар до потребителя", - сказал Евтухов.

Говоря о том, почему рынков стало меньше, замминистра главной причиной назвал более суровые требования к рынкам и высокую ответственность для управляющих ими компаний. А к другой торговле таких требований нет. "Пандемия усугубила ситуацию, так как сказалась не лучшим образом именно на малых форматах торговли, к которым в том числе относятся рынки и ярмарки", - отметил Евтухов.

Чтобы нарастить число рынков Минпромторг совместно с региональными органами власти разработал комплекс законопроектов, направленных на упрощение порядка организации ярмарок, розничных рынков и ведения торговли на них.

Отвечая на вопрос, что конкретно предлагается откорректировать в требованиях к организации рынков, замглавы Минпромторга сказал: "Основное, что предлагается сделать - исключить административные требования для рынков, которые не установлены для других форматов торговли". В частности, планируется исключить требование об использовании для организации рынков исключительно капитальных зданий, а также снять запрет на торговлю с автотранспортных средств.

По словам Евтухова, предлагается утвердить действительно необходимые положения для организации рынков: "Это, например, обязанность иметь ветеринарно-санитарную лабораторию, если на рынке продается продукция непромышленного производства. А также - ведение реестра рынков". Полномочия по утверждению порядка организации рынков предлагается передать на региональный уровень.