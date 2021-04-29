Власти могут временно запретить экспорт гречки

29 апреля. FINMARKET.RU - В России может быть введен временный запрет нагречихи и гречневой крупы, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники. По их словам, данная мера обсуждалась на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Предложение о временном запрете экспорта действительно поступило от Минсельхоза к заседанию подкомиссии, подтвердил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития. В настоящее время оно прорабатывается, сказал он.

Ранее о подорожании гречки сообщили "Ведомостям" несколько ритейлеров и поставщиков. Впрочем, пишет газета, у ритейлера на складах пока есть товарный запас круп по старым ценам, поэтому сейчас каждое предупреждение о повышении цен он рассматривает индивидуально, ищет альтернативных поставщиков, а также пытается договориться о более низкой отпускной стоимости или о ее поэтапном повышении, рассказывал он.

Экспорт в этом году и правда очень высокий: с начала сезона (с сентября 2020 г.) вывезено около 220 000 т гречихи и гречки (примерно четверть от всего их производства), что больше, чем за весь прошлый сезон, рассказывал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Высокий спрос на эту продукцию сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. Это и стало одной из причин роста, считает Рылько: сейчас 1 кг крупы в опте стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года. Минсельхоз признавал рост цен, который происходит вопреки рекордному сбору гречихи в 2020 г. (893 000 т, +13,6% к 2019 г.). По мнению ведомства, это обусловлено ростом стоимости по другим культурам.

Момент для таких мер упущен: уже довольно много вывезено и гречихи, и крупы, считает Рылько. Однако такие меры могут снизить интерес аграриев к севу этой культуры, считает он. В 2020 г. посевные площади под гречиху выросли на 7,6% до 873 300 га, согласно Росстату.

Как напоминают "Ведомости", в 2020 г. уже вводились ограничения на экспорт круп. Коллегия Евразийской экономической комиссии с 12 апреля по 30 июня 2020 г. вводила запрет на вывоз некоторых круп и овощей за пределы Евразийского экономического союза. Под ограничения тогда попали репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо и т. д. Евразийская экономическая комиссия тогда объясняла это необходимостью обеспечить население продуктами во время пандемии коронавируса.