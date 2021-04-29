Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов

29 апреля. FINMARKET.RU - Минэнерго считает избыточным для России проект строительства 25 мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС), который лоббирует "дочка" "Ростеха" – "РТ-инвест". Это зафиксировано в апрельском протоколе ведомственного совещания, на который ссылаются "Ведомости". В ведомстве также против поддержки проекта "Ростеха" за счет платежей энергорынка.

"Позиция Минэнерго заключается в нецелесообразности развития энергетической утилизации твердых коммунальных отходов через механизмы ДПМ, а также необходимости сокращения планируемых к созданию заводов в два раза", – говорится документе. ДПМ (договоры о предоставлении мощности) обеспечивают дополнительный доход инвесторам за счет повышенных платежей оптовых потребителей энергии.

В Минэнерго подтвердили "Ведомостям", что настаивают на сокращении не менее чем вдвое планируемых мощностей МТЭС. Там пояснили, что в таких крупных МТЭС нет необходимости "исходя из прогнозируемых объемов отходов" в регионах, где предполагается их строительство. С точки зрения текущего энергобаланса "строительство рассматриваемых объектов генерации избыточно", говорят в Минэнерго, т. е. дефицита мощностей не наблюдается. Поэтому МТЭС, по мнению ведомства, необходимы "исключительно как одно из технологических решений в отрасли обращения с отходами".

Сегодня в Московской области и Казани "РТ-инвест" уже строит пять предприятий стоимостью около 180 млрд руб. Их планируется сдать к концу 2023 г. Суммарная мощность составит 355 МВт, они смогут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Все они получат поддержку за счет механизма ДПМ. В финансировании участвует ВЭБ, технологическим партнером выступает "Росатом".

"РТ-инвест" хочет построить еще 25 МТЭС мощностью 14,6 млн т ТКО примерно за 800 млрд руб. Как писали "Ведомости", эти предприятия могут появиться на Черноморском побережье в районе Сочи и Тамани, в Ставропольском крае, под Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Нижним Новгородом.

Однако проект уже встретил серьезное сопротивление на различных уровнях в правительстве – от министерств до курирующего мусорную реформу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Финансовая модель проекта предполагает значительную поддержку со стороны государства и бизнеса. Последнему предлагается заплатить в том или ином виде за стройку мусорных электростанций.

В "РТ-инвесте" сообщили, что направили в правительство пять вариантов финансовой модели проекта. Они отличаются разным набором мер поддержки: с применением субсидий, зеленых облигаций, льготного кредитования, механизма ДПМ и использования средств в рамках концепции "Расширенной ответственности производителей" (предусматривает отмену самостоятельной утилизации продукции и упаковки и ввод специального экосбора).

Между тем ведомства не пришли к единому мнению по поводу того, можно ли направить часть средств экосбора на строительство МТЭС, пишет издание..

В "РТ-инвесте" говорят, что само по себе сокращение вдвое новых МТЭС всущественно не отразится на финансовой модели проекта, но будет иметь негативные экологические и социальные последствия. "В результате к 2030 г. будет создано порядка 100 новых полигонов, подобных подмосковным Ядрово и Кучино, более 3000 га земель окажутся необратимо загрязнены, а рядом с полигонами будут жить более 10 млн человек", – предупреждают в компании.