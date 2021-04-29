"Депозитное бегство" из банков РФ продолжается

29 апреля. FINMARKET.RU - Россияне продолжают забирать деньги со счетов — сокращают не только рублевые, но и валютные депозиты. В марте банки зафиксировали мощный отток вкладов в валюте — наибольший с октября 2020 года — без малого миллиард долларов. А прирост средств на валютных депозитах упал почти в 13 раз. Почему россияне теряют интерес к валютным счетам и куда несут деньги, пишут "Известия".

"Депозитное бегство" из российских банков началось еще в прошлом году. Это произошло потому, что деньги в банках лежали мертвым грузом и не приносили никакого дохода. Сверхнизкие ставки не покрывали инфляцию. Только за прошлый год клиенты забрали из кредитных организаций свыше 2,8 триллиона накопленных рублей — 25% общей наличной денежной базы.

Со вкладами в валюте ситуация не лучше — минус $15 млрд только за прошлый год. Объем валютных депозитов опустился до минимума за девять лет.

Столь масштабный отток клиентских денег стал результатом, в числе прочих факторов, и пандемического кризиса. Экономисты подчеркивали: в сложные времена это обычное дело, но потом ситуация стабилизируется, и деньги возвращаются обратно в банки. Однако, пишут "Известия", пока ничего подобного не происходит. Россияне продолжают закрывать счета — в первую очередь в валюте. В марте этого года крупные российские банки выявили наибольший отток валютных вкладов с октября 2020 года — $946,5 млн. Рекордно замедлился и прирост средств на таких счетах — почти в 13 раз.

В том, что россияне продолжили выносить из банков валюту, нет ничего удивительного. В отличие от рублевых вкладов, доходность по депозитам в валюте близка к нулевой, зачастую и отрицательная. Граждане ищут, как приумножить сбережения, а потому активно несут валютные накопления на фондовый рынок. Вообще, отмечает газета, уход вкладчиков на биржу наблюдался весь прошлый год. По данным ЦБ, прошлогодний вклад физических лиц в фондовую торговлю стал рекордным — розничные инвесторы заняли 47% рынка акций. В 2020 году россияне открыли 5,6 млн брокерских счетов.

Альтернативой вкладу в долларах или евро становится покупка иностранных акций за валюту через Санкт-Петербургскую биржу, отмечает вице-президент QBF Владимир Масленников.

Рынок недвижимости стал одним из главных каналов, принявшим львиную долю "лишних" денег, которые лежали в банках. В прошлом году покупка жилья на сбережения стала самой популярной стратегией. Спрос подогрела программа льготной ипотеки, запущенная весной 2020-го. При этом, как указывают специалисты, прогнозы большинства риелторов не оправдались: стоимость квартир практически во всех городах-миллионниках продолжает расти. Так, за прошлый год цены на квартиры выросли более чем на 20%, а сумма ипотечных кредитов — почти на 50%. В этом году ажиотаж подогревает и скорое закрытие программы ипотечного кредитования с господдержкой — она действует до июля 2021 года.

Наконец, доверие к депозитам отчасти подрывает и работа ЦБ по оздоровлению рынка. За последние годы в стране закрылись несколько сотен банков, регулятор потратил на расчистку рынка от слабых игроков свыше $70 млрд. В итоге число кредитных организаций в стране сократилось более чем вдвое, отмечают "Известия". В 2020 году лицензий лишились еще 15 банков. «Зачистка» банковского сектора продолжается.