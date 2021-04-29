Грузовики в России стали дефицитом

29 апреля. FINMARKET.RU - Купить коммерческий автомобиль в России становится сложнее, чем легковой. Рынок столкнулся с серьезным дефицитом на фоне проблем автопрома с поставками комплектующих, в том числе чипов, а также отложенного спроса и роста сегмента онлайн-торговли. Уже сейчас ближайшие сроки поставки машин — через несколько месяцев, а некоторые компании и вовсе принимают заказы на 2022 год, пишет "Коммерсантъ".

и LCV на российском рынке законтрактованы на несколько месяцев вперед, следует из проведенного “Ъ” опроса производителей и импортеров.

По словам Владимира Беспалова из "ВТБ Капитала", мнение которого приводит газета, покупатели LCV и грузовиков уже осознали, что срочно машину уже можно и не купить, и начинают планировать заказы заранее. Каникулы, на которые уходят на майские праздники автоконцерны, в такой ситуации формально выглядят "не очень логичными", признает эксперт. Однако, добавляет он, простой может быть призван смягчить дисбаланс нехватки комплектующих.