ФАС обновила проект об имущественных торгах

28 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предпринимает очередную попытку унификации имущественных торгов на основе антимонопольного законодательства. Служба в очередной раз опубликовала соответствующие поправки к закону "О защите конкуренции" (ФЗ-135), пишет "Коммерсант"

Унификацией имущественных торгов правительство занимается уже более 10 лет, однако решению проблемы препятствуют специфика видов торгов и межведомственные разногласия. С 2014 года конкурировали два проекта - Минэкономразвития и. Первый предлагал регламентировать процедуры торгов по аналогии с закупочным законодательством, ФАС настаивала на погружении норм в собственное законодательство с сохранением отраслевой специфики в отраслевых законах. Дискуссия возобновилась осенью 2020 года после доклада экс-главы ФАС Игоря Артемьева президенту, по словам источника "Ъ", после этого в качестве базового правительство выбрало проект ФАС. Отказ от проекта Минэкономразвития отчасти связан и с передачей полномочий по регулированию сферы госимущества от этого ведомства Минфину.

Между тем подход ФАС к решению проблемы разрозненных торгов в ноябре 2020 года критиковало Государственно-правовое управление президента из-за отсутствия в ФЗ-135 норм о порядке проведения торгов и заключения сделок.

В ФАС сообщили, что опубликованный вчера проект учитывает замечания управления. Документ призван унифицировать процедурную часть торгов, однако разработка конкретных норм в основном передана на уровень актов правительства.

Эксперты указывают, что проект сырой, уже устарел и требует серьезной доработки. В самой службе отмечают, что он должен стать лишь основой для реформирования этой сферы.