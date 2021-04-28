Налоговый вычет на строительство дачи - в упрощенном порядке

28 апреля. FINMARKET.RU - С 21 мая россияне будут получать часть налоговых вычетов в упрощенном порядке. Речь идет о возврате плательщикам части налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестсчетам (ИИС) - такие типы налоговых вычетов можно будет оформить автоматически, не собирая документов и не посещая налоговую инспекцию. Один из частных случаев таких вычетов - этона покупку или

Право на получение налогового вычета в 13% от стоимости объекта недвижимости предусмотрено Налоговым кодексом. Имущественный вычет предоставляется по расходам на строительство жилого дома (то есть назначение объекта - "жилое"), уточнили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Категория земельного участка в целях предоставления вычета значения не имеет. Вычет можно получить и по расходам на покупку земельного участка, на котором построен жилой дом.

Как отметили в ФНС, расходы на строительство жилого дома должны быть документально подтверждены (договоры с подрядной организацией, платежные документы на оплату работ по строительству и приобретению материалов и т.д.).

Максимальный размер вычета по расходам на покупку земельного участка и жилого дома (либо его строительство) - 2 млн руб., а по расходам на уплату процентов по ипотеке на те же цели - 3 млн руб. (таким образом, вернуть можно максимум 260 и 390 тыс. руб. соответственно).

Чтобы получить такие вычеты в упрощенном порядке с 21 мая, необходимо наличие "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС - именно там сформируется предзаполненное заявление на вычет для тех, кто имеет на него право. Нужные для этого данные ФНС будут передавать банки-участники информационного взаимодействия с налоговой службой. Поэтому второе условие для упрощенного получения вычета на покупку или строительство дачи - сделка должна проходить через банк и этот банк должен быть участником информвзаимодействия с ФНС.

По словам первого зампреда Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, у ФНС на проверку документов будет только 30 календарных дней плюс 10 рабочих дней на перечисление денежных средств в случае положительного решения о налоговом вычете.