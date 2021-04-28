Российские дилеры форекс-рынка пока отстают от белорусских

28 апреля. FINMARKET.RU - Приход частного инвестора на российский фондовый рынок не обошел стороной и форекс-индустрию. Согласно оценке "Коммерсанта" , основанной на данных трех действующих вфорекс-дилеров, в 1-м квартале 2021 года у них наблюдался резкий рост числа активных клиентов (счетов) - на 1 тыс., до 5,6 тыс. По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), общее число клиентов форекс-компаний выросло на 19% - до 30 тыс. человек.

По данным АФД, которая в настоящее время объединяет 3 компании ("Финнам-Форекс", "ВТБ Капитал Форекс" и "Альфа-Форекс"), торговый оборот в январе-марте 2021 года поднялся до 2,2 трлн руб. против 1,8 трлн руб. в предыдущем квартале. При этом по подсчетам "Ъ", общий итог торгов клиентов форекс-дилеров за 1-йквартал остался отрицательным - минус 91 млн руб.получили прибыль по 1,9 тыс. счетам (1,2 млрд руб., максимальный результат за 4 года) против убытка по 3,7 тыс. счетам (1,3 млрд руб.).

Как отметила гендиректор "Финнам-Форекс" Зоя Неделько, условия деятельности российских форекс-дилеров прозрачны, и до сведения инвесторо доводятся все возможные риски. По ее мнению, это способствует постепенному перетоку инвесторов из иностранных юрисдикций. В то же время форекс-дилеры пока имеют ограниченный набор инструментов, разрешенных для торговли, поэтому этот процесс идет медленно.

На этом фоне интересно выглядит статистика по форекс-рынку Белоруссии. В конце марта т.г. начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Нацбанка Белоруссии Дмитрий Набздоров сообщил, что увеличивается доля нерезидентов в структуре клиентов форекс-компаний, не называя, из каких они стран. Если в 2017 году их было лишь 5%, то в 2018 году доля выросла до 51%, в 2019 - 71%, в 2020 году - уже 82%. При этом число клиентов на конец прошлого года превысило 50 тыс., годом ранее этот показатель составлял 25 тыс.

Потенциал российского рынка намного больше, но российский клиент, не имея возможности открыть счет дистанционно, уходит в иностранные юрисдикции, говорит гендиректор "Альфа-Форекс" Сергей Николюк.

Форекс-компании совместно с АФД разрабатывают поправки к действующему законодательству, которые позволят расширить возможности лицензированного рынка в России и привлечь новых трейдеров, защитив их от тех альтернатив, которые они выбирают сейчас.