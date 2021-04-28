ЦБ прогнозирует сокращение объема оборота наличных денег в РФ

28 апреля. FINMARKET.RU - Банк России прогнозирует в этом году сокращение объема оборота наличных денег в стране. Об этом "Известиям" сообщили в регуляторе.

Как следует из статистики, объем бумажных денег в обороте увеличивался с 2016 года, однако прирост никогда не превышал 800 млрд рублей. Исключением стал 2020 год, когда за 12 месяцев объем "кэша" в стране резко увеличился на 2,8 трлн рублей и составил 13,4 трлн.

"Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту от пандемии и ее последствиям. Это относится как к населению, так и к предприятиям", - пояснили "Известиям" в регуляторе. Там ожидают, что в этом году произойдет постепенный возврат части наличных денег в банки. Однако этот процесс может растянуться на несколько лет, предупредили в ЦБ. Сдерживать обращение кэша также будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей.

Рост объема наличных денег в 2020 году на 26% действительно оказался рекордным, подтвердил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. По его словам, пик тенденции пришелся на 2-й квартал, когда были введены жесткие ограничения из-за пандемии.

Возвращению денег в банки могут способствовать увеличивающиеся ставки по вкладам. Население будет активно открывать новые депозиты и накопительные счета при доходности выше 7%, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

"При этом прогнозный объем наличности помимо уровня депозитных ставок, зависит и от таких факторов, как уровень развития системы быстрых переводов, совершенствование способов онлайн оплаты, введение цифрового рубля, потребность туристов в наличных в связи с открытием границ и ряд других. Однако доля граждан, которые не готовы отказаться от бумажных денег, существенная и составляет порядка 55%", - подытожил Бородулин.