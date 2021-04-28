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28 апреля 2021 года 08:35

Ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - Ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, рассказали "Ведомостям" представители нескольких торговых сетей и поставщиков. Возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг: он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, говорят двое из них.

Между тем уровень цен на некоторые крупы уже и так высокий после ажиотажного спроса весной прошлого года: например, гречка в рознице, согласно Росстату, за год подорожала на 36% - до 94,3 руб./кг. Нынешнее удорожание имеет разные причины. Рост цен на овсяную крупу объясняется неурожаем, на гречку - дефицитом на рынке и т. д., отмечает коммерческий директор гастрономов "Красный Яр" Вадим Журов. Кроме того, по его словам, на ситуацию влияет и рост стоимости упаковки (пленки и картона).

Исполнительный директор Руспродсоюза (в него входят крупные производители крупы) Дмитрий Востриков подтверждает рост цены на гречку (+10%), по другим крупам он называет ситуацию стабильной. Дело в том, что заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам, рассуждает он.

Значительная часть гречихи действительно распродана, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, эта культура только за неделю, закончившуюся 23 апреля, подорожала на 2000 руб. - до 67 тыс. руб./т: производители постепенно включают в цену рост стоимости удобрений, затраты на хранение и т. д., объясняет он.

По словам Вострикова, дисбаланс на рынок вносят растущие поставки за границу. Высокий спрос на гречку сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. Это и стало одной из причин роста: сейчас 1 кг крупы в опте стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года.

Минсельхоз рассчитывает сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 г., говорит его представитель. Кроме того, министерство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку, добавляет он.

Аналитики поводов для паники не видят, считают, что дефицита не ожидается.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  крупы,  цены

 
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