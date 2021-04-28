Ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы

28 апреля. FINMARKET.RU - Ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на, рассказали "Ведомостям" представители нескольких торговых сетей и поставщиков. Возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг: он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, говорят двое из них.

Между тем уровень цен на некоторые крупы уже и так высокий после ажиотажного спроса весной прошлого года: например, гречка в рознице, согласно Росстату, за год подорожала на 36% - до 94,3 руб./кг. Нынешнее удорожание имеет разные причины. Рост цен на овсяную крупу объясняется неурожаем, на гречку - дефицитом на рынке и т. д., отмечает коммерческий директор гастрономов "Красный Яр" Вадим Журов. Кроме того, по его словам, на ситуацию влияет и рост стоимости упаковки (пленки и картона).

Исполнительный директор Руспродсоюза (в него входят крупные производители крупы) Дмитрий Востриков подтверждает ростна гречку (+10%), по другим крупам он называет ситуацию стабильной. Дело в том, что заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам, рассуждает он.

Значительная часть гречихи действительно распродана, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, эта культура только за неделю, закончившуюся 23 апреля, подорожала на 2000 руб. - до 67 тыс. руб./т: производители постепенно включают в цену рост стоимости удобрений, затраты на хранение и т. д., объясняет он.

По словам Вострикова, дисбаланс на рынок вносят растущие поставки за границу. Высокий спрос на гречку сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. Это и стало одной из причин роста: сейчас 1 кг крупы в опте стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года.

Минсельхоз рассчитывает сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 г., говорит его представитель. Кроме того, министерство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку, добавляет он.

Аналитики поводов для паники не видят, считают, что дефицита не ожидается.