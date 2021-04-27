Информацию о владельцах АО соберет Росстат

27 апреля. FINMARKET.RU - Российские власти пытаются увеличить прозрачность владения акционерными обществами. Так, с 26 апреля акционерные общества с единственным владельцем обязаны раскрывать информацию о нем в ЕГРЮЛ. До сих пор они заявляли о своих учредителях только при создании компании, напоминает "Коммерсант"

Новая норма вступила в силу в рамках изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Предполагается раскрывать ФИО акционера, дату рождение, гражданство и так далее.

Фактически власти нивелировали разницу в прозрачности владения междуи ООО.

По оценке совладельца и гендиректора НРК - Р.О.С.Т. Олега Жизненко, всего АО с одним акционером около 40% от общего количества.

Как сообщил "Ъ" глава одного из регистраторов, раскрытие данных о единственном акционере идет против тренда: "Будет больше номиналов, чтобы уйти от обязательства раскрыть информацию". Жизненко подтверждает, что АО с одним акционером просто "создадут себе второго, чтобы лишний раз не публичить информацию".

Гендиректор АО ДРАГА Максим Мурашов не исключает, что сведения, поданные эмитентом в ЕГРЮЛ, не всегда будут отражать истинное состояние реестра (владения акциями) и могут вводить в заблуждение как госорганы, так и контрагентов по бизнесу. А глава совета директоров "Нового регистратора" Игорь Поляков полагает, что ЕГРЮЛ может и не раскрывать публично, хотя бы первое время, полученные сведения, поскольку в реестре есть закрытая и открытая части.

Однако АО стоит ждать ужесточения правил и раскрытия уже всех акционеров.

В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект о внесении изменений в закон . Так, в Госдуме готовится законопроект "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ", который обяжет регистраторов отчитываться в Росстат на постоянной основе уже обо всех акционерах обществ.